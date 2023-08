Grupo Pátria vence primeiro pacote de estradas do Paraná com desconto de 18,25%

Curitiba

O grupo Pátria (Infraestrutura Brasil Holding XXI, representada pela Guide Investimentos) levou o primeiro de seis lotes de estradas que cortaram o Paraná em leilão realizado na tarde desta sexta-feira (25), na B3. Ele propôs um desconto de 18,25% nas tarifas.

A outra única concorrente no leilão, a Infraestrutura PR, representada pela Necton Investimentos, apresentou um desconto de 8,30%.

A homologação do resultado deste primeiro leilão será dia 27 de outubro e a assinatura do contrato está prevista para até 29 de dezembro. O prazo de concessão é de 30 anos.

Entre as estradas incluídas no pacote de concessões rodoviárias no Paraná estão trechos da BR-277 e da PR-427 - Divulgação/AEN

No total, o governo federal pretende conceder seis lotes de estradas no Paraná, um conjunto de rodovias federais e estaduais que somam 3.376 km. O leilão do segundo lote deve ocorrer em setembro. Não há previsão para os demais.

O primeiro lote abrange uma extensão total de 473 km, compreendendo as BR-277/373/376/476/PR e as PR-418/423/427, e prevê cinco praças de pedágio, nas cidades de São Luiz do Purunã (BR-277), Lapa (BR-476), Porto Amazonas (BR-277), Imbituva (BR-373) e Irati (BR-277).

As tarifas básicas, que estavam previstas no edital, para veículos de passeio, são as seguintes: R$ 9,19 (São Luiz do Purunã), R$ 12,11 (Lapa), R$ 11,57 (Porto Amazonas), R$ 10,60 (Imbituva) e R$ 10,80 (Irati).

Em relação aos investimentos Capex previstos para o trecho, o valor estimado é de R$ 7,9 bilhões, sendo que 47% desse valor deve ser destinado à expansão e melhoria de capacidade das rodovias.

As estradas no chamado Anel de Integração do Paraná estão sem concessionárias de pedágio há quase dois anos, quando se encerraram contratos feitos ainda na década de 1990.