Veja o valor das tarifas de pedágio em São Paulo a partir deste sábado (1º)

São Paulo

As tarifas de pedágios em mais de 120 praças nas rodovias do estado de São Paulo têm reajuste a partir deste sábado, 1º de julho, conforme as regras de concessão do governo paulista. Na maioria das praças, haverá aumento do valor, mas há algumas nas quais será aplicada redução de tarifa.

A queda ou alta do valor é definida conforme o índice de correção do contrato. No caso das rodovias que têm como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é a inflação oficial do país, houve aumento de até 3,9%. Nas em que é aplicado o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), haverá redução de até 4,5%.

Pedágios das rodovias paulistas ficam mais caro a partir deste sábado, 1º de julho; veja tarifas - Joel Silveira - 20.jun.18/Folhapress

A correção ocorre todo ano e faz parte do contrato de concessão das estradas do estado. Os reajustes variam conforme o tipo de contrato, e há rodovias em que haverá queda.

Os novos valores definidos pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo) foram publicados no Diário Oficial do Estado de SP desta quarta-feira (28).

No caso das rodovias administradas pela CCR, além do reajuste anual, haverá acréscimo de R$ 0,10 nas tarifas. O reajuste valerá para AutoBan, SPVias e RodoAnel Oeste. Segundo a concessionária, a medida tem como objetivo diminuir os prejuízos da companhia por causa da pandemia de coronavírus.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o mais caro, sobe de R$ 33,80 para R$ 35,30. O último reajuste das tarifas foi em dezembro de 2022, após haver congelamento em ano eleitoral. Com a inflação em alta, os preços subiram até 11,73%.

Veja o valor das tarifas de pedágio em SP, em R$