Mercado vai testar corte de 0,75 ponto da Selic neste ano, diz economista-chefe do BTG

São Paulo

O economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, disse nesta quarta-feira (9) que o Banco Central iniciou da maneira correta o ciclo de corte da taxa básica de juros, a Selic, mas afirmou que o problema de já começar com redução de 0,5 ponto percentual fará com que o mercado questione uma queda de maior magnitude, de 0,75 ponto.

"Em algum momento o mercado vai fazer essa aposta. Com muito mais convicção, talvez para a última reunião do ano", afirmou o economista.

Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional. - Miguel Ângelo / CNI

O Banco Central iniciou, na semana passada, o ciclo de redução da taxa básica de juros, com corte de 0,5 ponto, para 13,25% ao ano. Segundo Mansueto Almeida, havia boas justificativas técnicas tanto para um corte de 0,25 ponto quanto de 0,5.

Mas mesmo com a aposta do mercado de corte de 0,75 ponto, Mansueto Almeida diz que, na ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), divulgada na terça (8), ficou claro que será preciso uma melhora substancial na dinâmica inflacionária, com uma reancoragem das expectativas do mercado para os próximos anos, para uma intensificação no corte de juros.

Além disso, conforme citou o BC na ata, o economista lembra que a diferença entre o crescimento econômico atual e o potencial (o hiato do produto) precisa ser maior para uma redução de maior magnitude da Selic.

E mesmo que isso aconteça, Almeida disse que o juro real iniciará 2024 em patamar ainda muito elevado.