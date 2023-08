Meta inicia processo para encerrar acesso a notícias no Canadá

Reuters

A Meta iniciou o processo para encerrar o acesso a notícias no Facebook e Instagram para usuários no Canadá, anunciou a empresa nesta terça-feira (1º), em resposta a uma legislação que exige que gigantes da internet paguem aos veículos de notícias.

A Lei de Notícias Online, aprovada pelo Parlamento canadense, força empresas como Alphabet e Meta a negociarem acordos comerciais com veículos de notícias canadenses pelo uso do conteúdo deles.

A legislação acompanha uma tendência global mais abrangente para que empresas de tecnologia paguem pelo uso de notícias.

Logo da Meta e de seus aplicativos, como Facebook e Instagram - Dado Ruvic/Reuters

"Como sempre dissemos, a lei é baseada em uma premissa fundamentalmente falha. E, lamentavelmente, a única maneira razoável de cumprir é encerrar a disponibilidade de notícias no Canadá", disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

O gabinete da ministra do Patrimônio do Canadá, Pascale St-Onge, responsável pelas negociações do governo com a Meta, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em uma campanha contra a lei que exige pagamentos às mídias locais, tanto Meta quanto Google disseram em junho que bloqueariam o acesso a notícias em suas plataformas no país.

A Meta afirmou que os links para notícias representam menos de 3% do conteúdo nos feeds de seus usuários e argumentou que as notícias carecem de valor econômico.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse em maio que tal argumento era falho e "perigoso para nossa democracia e economia".