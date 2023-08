Financial Times

De todas as tendências trabalhistas da era da pandemia que agora ficaram para trás, a "recessão feminina" é talvez a mais significativa. Longe de abandonar a força de trabalho nos Estados Unidos, as mulheres estão impulsionando-a atualmente.

Quando a Covid-19 atingiu o mundo, o trabalho feminino foi duramente afetado, não apenas porque as mulheres estavam desproporcionalmente representadas em setores fechados como lazer, serviços e educação, mas também porque assumiram mais responsabilidade pelo ensino em casa e cuidados durante a pandemia. Muitos pensaram que isso seria uma tendência de longo prazo.

Mas agora a economia está de volta aos trilhos, as trabalhadoras estão em ascensão. O crescimento do emprego feminino não apenas superou o dos homens pós-pandemia, mas a taxa de participação da força de trabalho entre mulheres de 25 a 54 anos nos Estados Unidos acaba de atingir seu terceiro mês consecutivo de recorde - 77,8% das mulheres nessa faixa etária estão empregadas.



De certa forma, isso é um retorno ao normal. Entre 2015 e 2020, a participação da força de trabalho feminina em idade ativa aumentou em 3,5 pontos percentuais, três vezes a taxa de crescimento dos homens. Economistas atribuem esse salto ao mercado de trabalho mais apertado após a Grande Recessão de 2007-09, que elevou os salários e atraiu mais mulheres para o trabalho. O mesmo efeito está em jogo agora, mas a inflação é um fator a mais agora.

O retorno das mulheres ao mercado de trabalho se encaixa perfeitamente com outra previsão recente que não se concretizou. Enquanto muitos economistas pensavam que a pandemia levaria muitas mães a se aposentarem antecipadamente, está acontecendo exatamente o oposto. Milhões de pessoas na faixa dos 50 e 60 anos que deixaram seus empregos estão agora voltando ao trabalho, lideradas pelas mulheres.

A inflação é claramente uma das razões para isso, mas a falta de dinheiro para a aposentadoria - mesmo com os preços dos ativos ainda relativamente altos - é outra. Apenas 34,6% dos americanos em idade ativa possuem um plano de pensão patrocinado pela empresa, conhecido como 401k, que é a principal forma de poupança para a aposentadoria nos Estados Unidos. Quase um terço possui algum outro tipo de conta de aposentadoria.

A economia mediana para aposentadoria de quem ganha menos é chocantemente zero. As mulheres estão em pior situação. Elas têm 80% mais chances de ficarem na pobreza na terceira idade do que os homens, de acordo com o relatório chamado "Prejudicadas na Aposentadoria", com dados de 2016, em parte devido a uma vida profissional mais curta.

Dito isso, eles também têm outras vantagens. Obtenção de trabalho pós-pandemia mais flexível é uma bênção para muitas mulheres, especialmente mães que trabalham (as mulheres começam a ficar realmente atrás dos colegas masculinos no mercado de trabalho depois de terem filhos). Além disso, o governo de Joe Biden tornou a inserção de mais mulheres e negros no mercado de trabalho uma prioridade estratégica, vinculando os gastos com infraestrutura e subsídios corporativos para itens como energia limpa e semicondutores aos esforços para criar uma força de trabalho mais diversa.

Isso já levou a grandes mudanças com a entrada de mulheres em áreas tradicionalmente masculinas, incluindo construção e transporte. No primeiro semestre deste ano, o Departamento de Construção de Nova York emitiu três vezes mais cartões de segurança para trabalhadoras de canteiros de obras do que em todo o ano de 2019.

Somado a isso, as líderes dos direitos trabalhistas recentemente ganharam um grande processo exigindo que um dos maiores fabricantes de ônibus do país, a New Flyer, contratasse mais mulheres e minorias em lugares como Califórnia e Alabama, como parte de uma transição para energia elétrica financiada pelo projeto de infraestrutura de Biden.

Sindicatos de construção afirmam que mais mulheres estão se inscrevendo em programas de treinamento, à medida que os empregadores em mercados de trabalho restritos fazem esforços para acomodar horários de trabalho e cuidados infantis.

Enquanto as mulheres estão ingressando em trabalhos tradicionalmente masculinos, a tendência não está ocorrendo no sentido oposto. Há um estudo de ciências sociais que mostra que, embora as mulheres aceitem empregos na indústria para obter salários mais altos, os homens - especialmente os brancos - têm menos probabilidade de ingressar, por exemplo, na enfermagem, mesmo que possam ganhar mais lá do que em trabalhos manuais.

Dado que tanto a indústria quanto a área da saúde estão em crescimento, será interessante ver como essas tendências baseadas em gênero se desenvolvem, especialmente quando adicionamos a inteligência artificial à equação. Um estudo recente da Escola de Negócios Kenan-Flagler da Universidade da Carolina do Norte descobriu que as mulheres são mais vulneráveis à interrupção do trabalho baseada em IA do que os homens, em parte porque, em termos percentuais, mais mulheres ainda estão em empregos de escritório na parte administrativa do que em serviços manuais e produção. Os pesquisadores descobriram que 80% das trabalhadoras do sexo feminino estão altamente expostas à interrupção da IA, em comparação com 58% dos homens.

Embora isso possa ser verdade no curto prazo, eu argumentaria que à medida que a tecnologia de ponta avança para áreas como manufatura e logística, também veremos a substituição em campos tradicionalmente masculinos.

No futuro, é provável que aqueles com maior inteligência emocional e habilidade de se adaptar rapidamente a tarefas e se requalificar para lidar com o que vier sejam os mais procurados, independentemente de seu gênero. Isso me lembra de uma conversa que tive uma vez com uma executiva-chefe de serviços financeiros, que me disse que adorava contratar mães que trabalham porque o esforço delas para estar em casa a tempo do jantar as tornava tão produtivas e eficientes. Essa é uma tendência de trabalho baseada em gênero com a qual eu concordo.