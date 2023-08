Não há registro de desabastecimento de diesel no Brasil, diferentemente do que alegam posts

São Paulo

Não há registro de desabastecimento generalizado de diesel nos postos de combustíveis, diferentemente do que afirmam um vídeo do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e outros conteúdos similares publicados nas redes sociais.

A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão do governo responsável por garantir o abastecimento no Brasil, afirmou ao Projeto Comprova que, até 17 de agosto, "nenhuma distribuidora relatou situação de restrição de abastecimento em nenhum estado" e que "os dados de estoques de combustíveis do mercado apresentam níveis regulatórios adequados".

Segundo informou à reportagem a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), houve limitação nas entregas dos produtos em algumas bases de distribuições, o que não significa necessariamente falta de combustíveis para os consumidores. A normalidade na oferta dos produtos também foi confirmada pela Petrobras e distribuidoras do combustível, como a Vibra Energia e Ipiranga.

Como apurou a reportagem, a defasagem no valor dos combustíveis em relação ao mercado internacional causou restrições na venda do diesel no país antes do último reajuste da Petrobras, anunciado em 15 de agosto. Nas últimas semanas, a importação foi afetada pela alta nos preços do petróleo no exterior e a disparada do dólar, que, consequentemente, inviabilizaram a compra dos produtos no mercado internacional pelas distribuidoras independentes.

Gustavo Gayer foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste texto.

