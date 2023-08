Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é preso novamente

Nova York | AFP

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (11) que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, retorne à prisão após os promotores o acusarem de ter violado as condições de sua fiança e de manipular testemunhas a menos de dois meses de seu julgamento.

Bankman-Fried, de 31 anos, se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e transgressões financeiras, relacionadas ao colapso de sua empresa de criptomoedas.

O juiz do Distrito, Lewis Kaplan, ordenou o retorno de Bankman-Fried à custódia federal, citando como "causa provável [...] que o acusado tenha cometido o crime federal de tentativa de manipulação de testemunhas", afirmou a decisão.

Samuel Bankman-Fried, fundador da FTX, em depoimento no Senado americano - Saul Loeb - 12.nov.2022/AFP

Os promotores argumentaram que as atividades de Bankman-Fried como fonte do jornal The New York Times equivaliam a intimidação de testemunhas, citando um artigo com escritos privados de Caroline Ellison, que trabalhou anteriormente na Alameda Research.

Ellison, que teve um relacionamento com Bankman-Fried, está colaborando como testemunha no caso.

O julgamento de Bankman-Fried está marcado para começar no início de outubro.

A FTX e sua corretora associada, a Alameda Research, entraram em colapso em novembro, dissolvendo um negócio virtual de comércio que chegou a ser avaliado em US$ 32 bilhões (R$ 156,5 bilhões, na cotação atual) pelo mercado.

Os promotores afirmam que Bankman-Fried, que foi liberado sob fiança de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) e estava em prisão domiciliar na casa dos pais na Califórnia antes da decisão desta sexta-feira, fraudou investidores e desviou fundos que pertenciam aos clientes da FTX e Alameda Research.

O empresário chegou a aparecer em capas de revistas financeiras e tecnológicas, e a revista Fortune chegou a compará-lo a Warren Buffet. No entanto, tudo desmoronou quando foi revelado que o balanço da Alameda estava baseado principalmente em um token criado pela FTX sem valor próprio, expondo perigosamente as empresas de Bankman-Fried.

Ele foi preso em seu apartamento nas Bahamas em 12 de dezembro após pedido dos promotores federais de Nova York.

Residente permanente das Bahamas, passou nove dias na prisão avaliando suas opções antes de decidir não contestar a extradição para os Estados Unidos.