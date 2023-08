Silveira diz que preços de combustíveis estão 'no limite' para reajuste pela Petrobras

São Paulo | Reuters

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira (4) que os preços de combustíveis praticados internamente estão "no limite" e que, se houver oscilação para cima da cotação do petróleo, repasses serão feitos pela Petrobras.

"Ninguém está tomando prejuízo ainda na questão da importação da gasolina e do diesel para suprir o mercado interno. Nós estamos, e reconhecemos, no limite do preço possível de competitividade interna", disse, em entrevista à GloboNews.

Silveira também negou que o presidente Lula tenha dado ordem nesta semana para que a Petrobras segurasse reajustes de combustíveis.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, em conferência em Brasília (DF) - Adriano Machado - 28.mar.2023/Reuters

"Em nenhum momento, muito pelo contrário, o presidente Lula se dirigiu ao presidente da Petrobras ou a qualquer membro da diretoria nesse sentido. Eles disseram de forma explícita que estavam no limite do preço marginal e que, se houvesse alguma oscilação para cima a partir de agora, fariam o repasse."

Na terça-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, também negou que a reunião realizada com a presença de Lula tenha tratado de preços de combustíveis.

O ministro ressaltou ainda que não haverá nenhuma irresponsabilidade do governo com a política de preços da Petrobras, que abandonou neste ano a prática de PPI (preço de paridade de importação).

Segundo ele, o governo tem "lucidez" de que qualquer intervenção na política da estatal iria afugentar investidores e poderia eventualmente comprometer o suprimento interno de combustíveis, que depende de importações.

"Estamos atentos a essa política de preços, para que ela não possa, em nenhum momento, nem comprometer o caixa da Petrobras, comprometer sua rentabilidade numa média internacional razoável, e muito menos faltar suprimento ao consumidor", disse.

Na véspera, a Petrobras divulgou um lucro líquido 47% menor no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, somando R$ 28,8 bilhões em meio a uma queda dos preços do petróleo no mercado internacional e dos combustíveis no Brasil.

INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA COM VENEZUELA

O governo brasileiro assinará nesta sexta-feira um decreto para voltar a interligar a rede elétrica do Brasil com a Venezuela, permitindo que Roraima volte a importar energia do país vizinho, disse Silveira.

"O decreto autoriza a partir de hoje a Venezuela a 'retrofitar' a linha, porque depois que ela foi desligada... vai precisar de uma série de obras do lado da Venezuela", explicou.