Subway acerta venda à Roark Capital por US$ 9,55 bi, diz agência

Reuters

A Subway fechou acordo para ser vendida à empresa de private equity Roark Capital por US$ 9,55 bilhões (R$ 46,5 bilhões) após aceitar condições ao pagamento que as duas famílias proprietárias da rede de sanduíches receberão, disseram fontes, encerrando uma disputa longa que teve várias propostas concorrentes.

Essas condições, conhecidas como earn-out, adiam o pagamento de parte do valor do negócio, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Para que o preço total seja pago, o fluxo de caixa da Subway precisará atingir certos marcos durante um período especificado após o fechamento do negócio, acrescentaram as fontes.

Excluindo o earn-out, negócio alcança US$ 8,95 bilhões (R$ 43,6 bilhões), disseram fontes.

Unidade da rede de restaurantes Subway em Nova York, nos EUA - Andrew Kelly - 23.nov.2021/Reuters

A Roark venceu a disputa no final contra o grupo liderado por TDR Capital e Sycamore Partners, que apresentou uma oferta final de US$ 8,75 bilhões (R$ 42,6 bilhões) ou US$ 8,25 bilhões (R$ 40,2 bilhões) excluindo o earn-out, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A Subway, que possui cerca de 37 mil restaurantes em mais de 100 países, não divulgou os termos do acordo nesta quinta-feira.

O acordo tornará a Roark Capital uma das maiores operadoras de restaurantes do mundo. A companhia controla a Inspire Brands, proprietária de redes de restaurantes, incluindo Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins e Buffalo Wild Wings.

A cadeia de lojas de sanduíches esperava arrecadar mais de US$ 10 bilhões (R$ 48,7 bilhões), devido à sua marca forte e aos seus negócios internacionais. Mas as firmas de private equity responderam que ela valia menos, argumentando que os negócios nos Estados Unidos estão saturados.

Roark e Subway têm 12 meses para fechar o negócio, que tem uma taxa de rescisão de 4%, disseram fontes. A taxa de rescisão cobre a possibilidade de os reguladores antitruste impedirem o acordo.