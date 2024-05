Navio próprio da BYD atraca no Brasil pela primeira vez, com 5.000 carros

São Paulo

Um navio da montadora chinesa BYD atracou no continente americano pela primeira vez na segunda-feira (27), no porto de Suape (PE), região metropolitana do Recife, carregando 5.459 veículos destinados ao mercado brasileiro.

Foi a segunda viagem do chamado Explorer Nº1 BYD, que levou 27 dias da China até o Brasil. O navio foi entregue em janeiro no porto de Yantai, na província de Shandong, no leste do país.

Com capacidade para até 7.000 carros, a embarcação tem 200 metros de comprimento e conta com 23 tripulantes, a maioria da Bulgária.

Navio Explorer Nº1 BYD no Porto de Suape (PE) - Divulgação/bera.digital

Segundo a montadora, essa foi a maior movimentação de carros da história do porto de Suape, que visa atender a demanda dos brasileiros por carros elétricos e híbridos.

Neste ano, a BYD emplacou 25,5 mil unidades no país, 43% a mais do que todos os emplacamentos de 2023 (17,9 mil).

Leia mais Buscador da Folha mostra testes de autonomia de carros elétricos; veja a avaliação

No ano passado, as vendas de veículos elétricos leves no Brasil atingiram um patamar recorde de quase 94 mil unidades, segundo a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). O volume representou um crescimento de 91% em relação às vendas de 2022, mas cerca de 5% do total de vendas no país.

Em abril deste ano, a BYD se tornou a nona montadora a emplacar mais carros no país, no ranking de automóveis da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), com uma participação de mercado de 4,24%. As três primeiras são Volkswagen (16,92%), Fiat (15,12%) e GM (15,06%).