Áustria quer trocar frota de cargueiros Hercules por Embraer C-390, diz ministra

A Áustria planeja substituir sua frota cargueiros C-130 Hercules, que voa desde os anos 1950, pela aeronave de transporte militar Embraer C-390 Millennium, disse a ministra da Defesa do país, Klaudia Tanner, nesta quarta-feira (20).

A Áustria pretende comprar cerca de quatro aeronaves e está negociando com a Holanda um possível pedido conjunto, disse Tanner a jornalistas.

O contrato da encomenda deverá ser assinado no primeiro semestre do próximo ano, acrescentou.

Fotografia tirada em 19 de junho de 2023 mostra uma demonstração da aeronave Embraer C-390 Millennium durante o International Paris Air Show, no Aeroporto Paris-Le Bourget - Emmanuel DUNAND/AFP

Em nota, a Embraer afirma que "está pronta" para atender aos requisitos do ministério austríaco e "está muito honrada em ser escolhida para apoiar esta importante Força Aérea na Europa".

"A Áustria se junta-se a Brasil, Portugal, Hungria e Holanda como futuro operador da plataforma multimissão C-390 Millennium, aeronave que está rapidamente redefinindo os padrões de transporte tático no mercado mundial de defesa", diz a empresa aeroespacial global com sede no Brasil.

A aeronave negociada é um dos principais produtos da divisão de defesa da Embraer. O avião de transporte tático e reabastecimento aéreo KC-390 Millennium tem sido beneficiado pelas tensões mundiais decorrentes da invasão russa da Ucrânia e do acirramento da Guerra Fria 2.0 entre EUA e China.

O K em sua sigla indica a função de reabastecimento aéreo, e a versão só de carga se chama C-390.

A conversa do governo austríaco para adquirir os aviões se aprofundou durante a LAAD, a principal feira militar da América Latina que ocorreu em abrir, no Rio. Antes, a Embraer e Saab sueca haviam anunciado uma parceria para vender o KC-390 para o país nórdico.

Entre os países membros da Otan, a Embraer já vendeu cinco aeronaves do modelo para Portugal, outras cinco para a Holanda e duas, para a Hungria. Não há um preço fixo por aeronave, pois cada negócio envolve pacotes diferentes de apoio, pós-venda e afins, mas Budapeste vai pagar US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) por dois aviões, por exemplo.

O cliente primário do KC-390 é a FAB (Força Aérea Brasileira), que participou do desenvolvimento do projeto e depois, em 2009, anunciou a compra de 28 aviões. No ano passado, após uma dura negociação que tornou-se a crise mais aguda entre a fabricante privatizada em 1994 e a Aeronáutica que a criou em 1969, o negócio foi revisto e agora serão adquiridos 19 unidades, a sexta das quais será entregue em breve.

