Banco britânico dá comida grátis para funcionário voltar ao presencial

O Lloyds Banking Group está lançando uma ofensiva que inclui comida grátis para conquistar os funcionários que são obrigados a passar pelo menos dois dias por semana no escritório, à medida que os bancos encerram a era do home office que se tornou a norma após a pandemia.

A mudança, programada para coincidir com um mês tipicamente movimentado nos mercados de capitais após a pausa de verão, faz parte de um esforço mais amplo de produtividade do Lloyds que tem enfrentado forte resistência.

No entanto, está se tornando a norma para a indústria de serviços financeiros do Reino Unido endurecer sua postura contra o que alguns empregadores veem como um hábito de trabalho remoto que prejudica a produtividade.

"Só podemos ser competitivos se colaborarmos efetivamente... o que é difícil se uma equipe estiver abaixo da capacidade em certos dias da semana, ou se algumas pessoas-chave estiverem disponíveis apenas em momentos em que a maioria não está", disse o CEO do Lloyds, Charlie Nunn, em uma reunião com funcionários em julho, de acordo com uma transcrição vista pelo Financial Times.

No mês passado, o banco americano Citi informou aos trabalhadores do Reino Unido que começaria a verificar se eles compareciam ao escritório pelo menos três dias por semana.

"Temos expectativas firmes em relação à presença no escritório e sabemos que a maioria de nossos funcionários está em conformidade com os requisitos. Conforme necessário, responsabilizamos os colegas por cumprir seus dias de trabalho presencial", disse o banco.

O HSBC também anunciou uma política mais rigorosa durante o verão. "A partir de outubro, o trabalho híbrido no HSBC UK significará que os colegas passarão, em média, três dias por semana em um escritório ou com clientes", afirmou.

O Goldman Sachs, cujo CEO David Solomon já descreveu o trabalho em casa como "uma aberração", pediu aos funcionários que voltassem ao escritório desde que as medidas de lockdown foram flexibilizadas em 2021.

Os esforços mais amplos do Lloyds têm gerado uma reação coordenada de alguns funcionários. Uma reformulação da política de "trabalho comprimido" do banco, que antecede a pandemia e permite que os funcionários trabalhem em tempo integral em menos dias, gerou uma reclamação do sindicato Unite.

Essa reclamação, publicada em agosto, recebeu 3.649 assinaturas, o que o sindicato afirmou ser o maior número já registrado no setor de serviços financeiros e representa cerca de 5% da força de trabalho do Lloyds.

De acordo com pessoas com conhecimento das discussões sindicais, sob os termos atualizados, novos funcionários poderão trabalhar nessa base apenas temporariamente, excluindo casos como doença de longo prazo, enquanto o banco está incentivando, mas não exigindo, a mudança para horários regulares de trabalho para os funcionários.

"Precisamos que todos estejam juntos nisso, trabalhando em ritmo acelerado, se quisermos levar a sério a transformação e a mudança", disse Nunn na reunião em julho. "Caso contrário, estaremos nos limitando", afirmou.

Em contraste, o NatWest, principal concorrente doméstico do Lloyds, permite que alguns funcionários compareçam ao escritório apenas duas vezes por mês.

Na plataforma de avaliação de empregos Glassdoor, 46% dos respondentes da Lloyds disseram aprovar Nunn, em comparação com 86% em 2022. Documentos internos mostram que o banco tem como objetivo alcançar uma taxa de aprovação de 90% até 2025.

Sharon Doherty, diretora de pessoas da Lloyds, disse que o novo acordo oferece "uma ampla gama de políticas de trabalho flexíveis para nossos colaboradores, que nos ajudarão a ter sucesso em impulsionar nosso plano contínuo de transformação estratégica".

O banco também afirma estar oferecendo maior flexibilidade para funcionários que lidam diretamente com os clientes, como aqueles que trabalham em agências de varejo e centrais de atendimento.