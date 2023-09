Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta segunda-feira (18); veja calendário

São Paulo

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a renda assistencial nesta segunda-feira (18). Os pagamentos seguem até o dia 29 de setembro, conforme o final do NIS (Número do Identificação Social). Neste mês, também será pago o Auxílio Gás, que deverá ser de R$ 105.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Há ainda o pagamento de adicionais. Famílias com filhos de zero a seis anos que estão na escola recebem R$ 150 a mais por cada uma deles. Crianças de sete a 18 anos que estão estudando e gestantes também têm adicional de R$ 50.

Beneficiários do Bolsa Família recebem valor mínimo de R$ 600; há ainda adicionais por filhos que estão na escola e gestante - Gabriel Cabral/Folhapress

O valor do Auxílio Gás ainda não foi divulgado, mas deve ficar em R$ 105, conforme o valor apurado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). O benefício corresponde a 100% do preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses, que está em R$ 104,83 em setembro.

O pagamento dos benefícios é feito com o Cartão do Cidadão, o cartão do Bolsa Família ou por meio da poupança social digital da Caixa Econômica Federal, que é movimentada no Caixa Tem. O dinheiro pode ser sacado em agências da Caixa, lotéricas e correspondentes bancários.

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2023

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em setembro

Final do NIS Data do depósito 1 18/set 2 19/set 3 20/set 4 21/set 5 22/set 6 25/set 7 26/set 8 27/set 9 28/set 0 29/set

Quem tem direito ao Bolsa Família

Para ter o Bolsa Família, é preciso estar cadastro no CadÚnico (Cadastro Único)

Entram no CadÚnico todas as famílias com renda de até meio salário mínimo (R$ 660 neste ano)

Famílias com renda per capita (por pessoa) de R$ 218 têm direito ao Bolsa Família

REGRAS PARA NÃO PERDER O BENEFÍCIO:

Matrícula das crianças deve estar ativa na escola

Carteira de vacinação deve estar atualizada

Pré-natal das grávidas precisa estar completo

Crianças até sete anos devem passar pelo acompanhamento nutricional do programa

Benefício passará por revisão

O governo está fazendo uma revisão nos cadastros do Bolsa Família. Entram no lote famílias que atualizaram o cadastro pela última vez em 2018 ou 2019. A revisão irá se voltar apenas a quem está com o cadastro desatualizado.

A partir deste mês, três grupos deverão ser convocados e entregar documentação. Será enviada mensagem ao beneficiário e sua família. Para facilitar, o MDS dividiu os beneficiários em tipos de público.

Os primeiros a serem convocados são o público 2, composto por famílias que estão com os cadastros desatualizados há mais de cinco anos, ou seja, desde 2018. Fazem parte desta parcela quem recebe Bolsa Família, BPC ou tem direito à TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica).

O outro público a ser averiguado, o 3, é composto por famílias que estão com os cadastros desatualizados há quatro anos. E o último público, de número 4, é de famílias que fazem parte do CadÚnico, estão com o cadastro desatualizado há mais de quatro anos —ou seja, desde 2019— e não são beneficiárias de programas sociais.

CALENDÁRIO DA REVISÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO BPC

Setembro/2023: Público 2 recebe mensagem de convocação para atualização

Público 2 recebe mensagem de convocação para atualização Outubro/2023: Público 2 que não atualizou tem o benefício bloqueado; público 3 recebe mensagem de convocação para atualização

Público 2 que não atualizou tem o benefício bloqueado; público 3 recebe mensagem de convocação para atualização Novembro/2023: Público 2 que não atualizou tem o benefício cancelado

Público 2 que não atualizou tem o benefício cancelado Janeiro/2024: Público 3 que não atualizou tem o benefício bloqueado

Público 3 que não atualizou tem o benefício bloqueado Fevereiro/2024: Público 3 que não atualizou tem o benefício cancelado

Público 3 que não atualizou tem o benefício cancelado A partir de junho/2024: começam a ser feitas as exclusões dos cadastros não atualizados

COMO CONSULTAR O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA PELO CAIXA TEM

Acesse o Caixa Tem no seu celular

Informe CPF e senha de acesso

Clique em "Não sou um robô"

Selecione as imagens solicitadas e vá em "Verificar"

Clique em "Continuar"

Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em "Mostrar saldo"

Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado

COMO É O PAGAMENTO?

O valor do benefício é pago nas agências bancárias, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Para quem recebe pelo Caixa Tem não haverá mudanças.

Para saber quanto irá receber, o beneficiário pode fazer a consulta pelo novo aplicativo do Bolsa Família, disponível no Google Play (Android) e App Store (Apple). Veja o passo a passo para instalar o aplicativo.

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS NO BOLSA FAMÍLIA?

Além de receber adicionais, outra mudança é que a renda mínima mensal por pessoa (per capita) para fazer parte do programa (chamada de linha da pobreza), que subiu para R$ 218, R$ 8 a mais do que era em 2022.

Outra alteração foi o limite da renda familiar para ter direito ao benefício. Agora, ele passa a ser de meio salário mínimo mensal. Anteriormente, o máximo era R$ 525 (duas vezes e meia a linha da pobreza, que era de R$ 210).