Como a disparada do azeite de oliva afeta a paella na Espanha

O aumento no preço do azeite de oliva no principal produtor do mundo, Espanha, está impactando diretamente em um dos pratos mais tradicionais da gastronomia local: a paella.

Em agosto, o azeite de oliva disparou 53% em agosto em relação ao ano anterior, de acordo com o índice mensal da Bloomberg. A Espanha sofre com secas devastadoras que afetam a produção.

Preço da paella aumenta 18% na Espanha, bem mais do que a inflação de 2,5% - Fabio Braga - 27.nov.2014 / Folhapress

Com isso, o custo para fazer o arroz misturado com carnes e frutos do mar subiu 18,3% em agosto em relação aos preços do mesmo mês em 2022. Em julho, a alta era 15% usando o mesmo período de comparação. A subida está bem acima da inflação geral, que é de 2,4%, e também dos alimentos (10,5%).

Os preços subiram tanto que criminosos estão mirando as fábricas de azeite de oliva no sul do país, e os supermercados começaram a colocar etiquetas de segurança nas garrafas.

Embora a inflação na Espanha tenha desacelerado significativamente dos níveis de dois dígitos do ano passado, o custo de fazer paella é um lembrete das pressões de preços persistentes sobre itens do dia a dia que continuam afetando os consumidores na quarta maior economia da zona do euro.

A Comissão Europeia prevê uma inflação de 3,6% no final do ano na Espanha, uma das taxas mais baixas entre as principais economias da região e abaixo da média da área do euro.