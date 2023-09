Desaceleração da China significa que ela pode nunca ultrapassar a economia dos EUA, mostra previsão

Bloomberg

A China não está mais prestes a ultrapassar os EUA como a maior economia do mundo, e pode nunca se consolidar como a líder, à medida que o declínio da confiança do país se torna mais arraigado.

Isso de acordo com a Bloomberg Economics, que agora prevê que levará até meados da década de 2040 para que o PIB (Produto Interno Bruto) da China supere o dos EUA - e mesmo assim, isso acontecerá por uma "pequena margem" antes de "cair para trás". Antes da pandemia, eles esperavam que a China assumisse e mantivesse a posição de destaque já no início da próxima década.

"A China está desacelerando para um caminho de crescimento mais lento mais cedo do que esperávamos", escreveram os economistas da Bloomberg em uma nota de pesquisa na terça-feira (5). "O rebote pós-Covid perdeu força, refletindo uma queda acentuada no setor imobiliário e a perda de confiança na gestão da economia por parte de Pequim. A fraca confiança corre o risco de se tornar arraigada - resultando em um arrasto duradouro no potencial de crescimento."

O presidente chinês Xi Jinping participa da sessão plenária da Cúpula do BRICS 2023 em Joanesburgo, África do Sul, em 23 de agosto de 2023 - GIANLUIGI GUERCIA/Pool via REUTERS/

Os economistas agora veem o crescimento da economia da China _a segunda maior do mundo_ desacelerando para 3,5% em 2030 e para cerca de 1% até 2050. Isso é menor do que as projeções anteriores de 4,3% e 1,6%, respectivamente.

A economia da China cresceu 3% no ano passado, uma das taxas de crescimento mais lentas em décadas, à medida que os controles da pandemia e uma crise imobiliária afetaram o país. Sua eventual reabertura trouxe esperança de que a economia se recuperaria este ano.

Mas a recuperação perdeu força à medida que as exportações caem e a queda no setor imobiliário se aprofunda. Um indicador privado do setor de serviços mostrou uma desaceleração da atividade no mês passado, à medida que as pessoas se abstiveram de gastar. Os economistas consultados pela Bloomberg também têm reduzido suas previsões de crescimento para 2024, abaixo de 5%.

A perspectiva revisada surge à medida que o mundo reconsidera como trabalhar com uma China que pode estar se aproximando do auge de seu poder, mesmo que não esteja em declínio.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os EUA e os países do Grupo dos Sete estão cada vez mais analisando evidências de problemas estruturais profundos na China, vendo oportunidades que, em última análise, fortalecerão a posição do Ocidente contra um concorrente geopolítico enfraquecido, ao mesmo tempo em que consideram os efeitos em cascata da desaceleração. As dificuldades deste ano já estão afetando as commodities e as ações.

O país também está enfrentando desafios mais profundos e de longo prazo. A China registrou sua primeira queda populacional no ano passado desde a década de 1960, levantando preocupações sobre a enfraquecimento da produtividade. As repressões regulatórias também afetaram a confiança, assim como as tensões geopolíticas com os EUA e outros governos ocidentais.

Por outro lado, os EUA parecem estar em melhor forma do que muitos economistas previam há apenas alguns meses. Um mercado de trabalho forte, gastos do consumidor sólidos e inflação moderada têm alimentado a confiança na capacidade da economia de evitar uma recessão por enquanto. O Goldman Sachs Group Inc. agora vê uma chance de 15% de os EUA entrarem em recessão, abaixo dos 20% anteriores.

A Bloomberg Economics estima um crescimento potencial dos EUA em 1,7% em 2022-2023, com previsões de longo prazo mostrando uma queda gradual para 1,5% até 2050.

Os economistas da Bloomberg disseram que o otimismo em relação ao crescimento da China no médio prazo continua fundamentado no "enorme tamanho da economia, espaço significativo para alcançar os líderes tecnológicos globais e o foco de desenvolvimento do governo". Mas eles observaram que esses impulsionadores estão "operando com força reduzida".