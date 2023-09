Shireen Mahdi, economista do Banco Mundial, é a nova colunista da Folha

São Paulo

A economista Shireen Mahdi é a nova colunista da Folha. De nacionalidade britânica e somali, ela é a principal economista do Banco Mundial para o Brasil. Seus textos serão publicados na versão online do jornal, a cada 15 dias.

A coluna abordará temas importantes para o crescimento, inclusão, mudanças climáticas e política econômica do Brasil. Alguns textos, segundo ela, serão de autoria exclusiva da economista e outros feitos em colaboração com demais membros do Banco Mundial.

O texto mais recente de Mahdi, publicado nesta segunda-feira (5), aborda a Reforma Tributária aprovada pela Câmara dos Deputados —hoje em análise pelo Senado. Com apoio de outros técnicos do banco, ela analisa como a proposta pode impactar a redução da desigualdade social no país.

Shireen Mahdi, economista líder do Banco Mundial para o Brasil - Divulgação

Os textos da economista substituirão os de Pablo Acosta, líder de Desenvolvimento Humano para o Brasil do Banco Mundial, que assumirá um posto em Washington.

Mahdi tem doutorado em economia pela Universidade de Manchester, mestrado pela Universidade de Londres e mais de 15 anos de experiência profissional. Ela ingressou no Banco Mundial em 2011 e, desde então, trabalhou em departamentos técnicos no Oriente Médio, na África e no leste asiático.

Antes de ingressar no Banco Mundial, ela foi especialista técnica no Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido e na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês). Além de português, ela fala inglês, francês, árabe, italiano e somali.