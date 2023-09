Edital de concurso público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será publicado até 9 de outubro

São Paulo

O edital do concurso público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) será publicado até 9 de outubro. O certame irá oferecer 814 vagas a candidatos com Ensino Superior e não estará incluído no Concurso Nacional Unificado.

A nova data limite foi anunciada pela pasta nesta segunda-feira (25), após a publicação de portaria no Diário Oficial da União. Antes, a previsão era que o edital fosse liberado até 25 de setembro. O prazo foi alterado já que ainda não há banca organizadora definida.

Fachada do prédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Integração Nacional, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF) - Rubens Chaves - 28.mai.2013/Folhapress

O último concurso realizado pelo MCTI aconteceu em 2012, organizado pelo Cebraspe. O certame deste ano prevê 676 postos de trabalho, para atuação em 17 unidades de pesquisa. Dessas vagas, 253 serão para o cargo de pesquisador, 265 para tecnologista e 158 para analista em ciência e tecnologia.

Dentre os órgãos públicos que receberão novos servidores estão o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ON (Observatório Nacional) —confira lista completa abaixo.

Além disso, 138 candidatos serão escolhidos para trabalhar dentro da pasta como analistas em ciência e tecnologia.

Por meio de cotas, 20% das vagas serão destinadas a negros e 5% a pessoas com deficiência.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Confira a lista abaixo com o número de vagas por órgão público:

Número de vagas por cargo e unidade de pesquisa Órgão público Cargo Pesquisador Tecnologista Analista em C&T CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas) 36 10 6 CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer) 3 46 4 Cetem (Centro de Tecnologia Mineral) 11 10 9 Cetene (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste) 7 6 6 Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) 7 17 4 Ibict (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) 4 27 8 Inma (Instituto Nacional da Mata Atlântica) 16 2 6 Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) 51 12 12 Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 44 49 39 INPP (Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal) 5 2 9 INT (Instituto Nacional de Tecnologia) 3 21 11 Insa (Instituto Nacional do Semiárido) 10 9 12 LNA (Laboratório Nacional de Astrofísica) 5 8 4 LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) 11 19 7 Mast (Museu de Astronomia e Ciências Afins) 8 6 4 MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi) 19 10 13 ON (Observatório Nacional) 13 11 4 Total de vagas 253 265 158

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, os salários básicos de um pesquisador vão de R$ 5.425,29 a R$ 7.937,44.

Já os tecnologistas e analistas em ciência e tecnologia podem obter rendimentos entre R$ 4.781,17 e R$ 8.539,42. O salário de cada servidor varia conforme seu nível hierárquico.