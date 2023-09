Mais de dez órgãos, autarquias e ministérios do governo já manifestaram interesse em aderir à prova nacional que pretende unificar todos os concursos públicos para cargos na gestão federal.

IDEIA

A iniciativa foi revelada pela coluna no mês passado. A ideia é que a prova tenha um modelo de aplicação inspirado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sendo levada a localidades remotas do país e tendo um custo mais acessível.

EU QUERO

Entre os 11 órgãos e pastas que já manifestaram interesse em aderir ao modelo estão o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) e os ministérios da Justiça e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além do próprio Ministério da Gestão, que encabeça a iniciativa.

SOMA

Juntos, eles respondem por 4.800 vagas que poderiam ser disputadas por meio do "Enem dos concursos".

MAPA

Um estudo provisório prevê que 180 cidades recebam o exame, a maior parte delas concentrada nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste, escolhidas a partir de um levantamento feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

ACESSO

"É um processo de democratização do acesso para se tornar servidor público, mas também no sentido de que há uma retomada do processo de contratação para o setor, reforçando o fortalecimento do Estado brasileiro", afirmou à coluna a ministra da Gestão, Esther Dweck.

MODELO

De acordo com a chefe da pasta, a ideia da prova unificada nasceu a partir da constatação de que diversos órgãos federais estão há muito tempo sem concursos, e de que muitas das provas são realizadas nas grandes cidades. A experiência adquirida com a realização do Enem surgiu, então, como uma inspiração para remodelar os processos seletivos.

TELONA

