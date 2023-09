Feriado em casa para número recorde de chineses ressalta desaceleração econômica

Reuters

Um número recorde de chineses está optando por ficar em casa no feriado da Semana Dourada, potencialmente impulsionando o consumo doméstico, mas decepcionando os agentes de viagem que esperavam que os turistas que gastam mais voltassem ao exterior após o fim da pandemia.

A China comemora o Festival do Meio Outono e o Dia Nacional de sexta-feira (28) a 6 de outubro, no feriado público mais longo deste ano.

Tradicionalmente, o feriado é marcado por um êxodo de chineses de classe média para o exterior, bem como por um grande número de viagens domésticas, com milhões de pessoas, em sua maioria operários e trabalhadores de fábricas, retornando a seus vilarejos de origem.

Estação de trem de Xangai na véspera de feriado nacional - Aly Song - 28.set.2023/Reuters

Porém, como a economia está lutando para se recuperar após a pandemia, os feriados anteriores deste ano decepcionaram em termos de gastos por pessoa, uma vez que o mercado de trabalho fraco e a baixa renda prejudicaram os gastos dos consumidores.

A maioria dos chineses ainda está relutante em gastar com férias no exterior, mas o quanto eles gastam no mercado interno durante esse feriado será um indicador importante do apetite do consumidor -- um componente crucial para o potencial de crescimento de longo prazo da segunda maior economia do mundo.

A Academia de Turismo da China, parte do Ministério da Cultura e Turismo, estima que os chineses farão mais de 100 milhões de viagens por dia durante "a Semana Dourada mais popular da história".

Embora os dados apontem para um ressurgimento do turismo doméstico, o mercado externo só se recuperou para cerca de 60% de seus níveis anteriores à pandemia, disse Boon Sian Chai, diretor administrativo e vice-presidente de mercados internacionais da Trip.com, a maior plataforma de viagens online da China.

O custo é um fator decisivo importante, já que o preço médio das viagens em grupo a partir da China é até 30% mais alto do que antes da pandemia, em parte porque as companhias aéreas ainda não retomaram suas programações pré-pandemia, acrescentou.

No mês passado, a China suspendeu as restrições às viagens em grupo para os principais mercados, como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, mas Nancy Dai, analista de mercado da China na ForwardKeys, prevê que as viagens internacionais serão 48% menores do que os níveis pré-pandemia no quarto trimestre, citando problemas com vistos e outros fatores.