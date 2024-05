Musk rompe acordo sobre uso de carregadores da Tesla por concorrentes e causa revés para Biden

Bloomberg

Elon Musk rompeu um acordo que a Casa Branca havia saudado no início do ano passado para que os carregadores de veículos elétricos da Tesla fossem utilizados por outros fabricantes de automóveis. A mudança causou revés na agenda de veículos elétricos do presidente Joe Biden.

Musk decidiu na última semana eliminar quase toda a equipe do Supercharger da Tesla, informou uma fonte familiarizada com o assunto à Bloomberg News na terça-feira (30). O CEO não confirmou publicamente a mudança ou ofereceu uma justificativa, mas disse que a empresa diminuirá a expansão de sua rede de carregamento.

Elon Musk em premiação em Los Angeles, Califórnia - Mario Anzuoni - 13.abr.24/Reuters

Além de comprometer potencialmente parcerias em desenvolvimento com outros fabricantes de automóveis que procuram usar os carregadores da Tesla, a decisão de Musk pode prejudicar o impulso de EV de Biden no meio de sua campanha de reeleição. O provável candidato republicano, Donald Trump, atacou repetidamente os carros elétricos na campanha eleitoral e previu um "banho de sangue" para a indústria automobilística se não for eleito.

Créditos fiscais destinados a cultivar uma indústria doméstica de fabricação de EVs e baterias foram um elemento-chave do projeto de lei sobre clima emblemático de Biden, a Lei de Redução da Inflação. Sua administração também está distribuindo US$ 7,5 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões) para carregadores de EV por meio de programas estabelecidos pela Lei de Infraestrutura Bipartidária, assinada durante seu primeiro ano no cargo.

"Na construção de nossa rede de carregamento de EVs, temos que garantir que o maior número possível de carregadores funcione para o maior número possível de motoristas. Para isso, @elonmusk abrirá uma grande parte da rede da @Tesla para todos os motoristas", escreveu Biden no que ainda era o Twitter, em fevereiro de 2023. "Isso é muito importante e fará uma grande diferença."

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não quis comentar especificamente sobre as decisões da Tesla, mas apontou para o progresso que a administração fez em facilitar o investimento na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.

"Este é um mercado em evolução e competitivo onde várias empresas estão desempenhando papéis de liderança", disse ela. "Não é apenas uma empresa."

A redução da equipe do Supercharger da Tesla levanta dúvidas sobre se a administração Biden alcançará seu objetivo de construir uma rede nacional de meio milhão de carregadores de EVs. Entre os funcionários demitidos estava Rebecca Tinucci, diretora sênior de carregamento de EVs da Tesla e uma de suas executivas mais importantes. Ela desempenhou um papel principal na formação de parcerias externas.

As demissões deixaram fabricantes de automóveis como General Motors, Ford Motor e Rivian Automotive em uma situação difícil em um momento crítico —seus clientes estavam apenas começando a ter acesso mais amplo aos plugs da Tesla nos últimos meses.

A Tesla vinha construindo um considerável negócio de carregamento há mais de uma década. A BloombergNEF estima que a empresa entregou 8% da eletricidade de carregamento público demandada globalmente no ano passado. Antes da decisão surpresa de Musk, o pesquisador projetava que o lucro anual da Tesla com o Supercharging poderia chegar a cerca de US$ 740 milhões (R$ 3,84 bilhões) em 2030.

Esse nível de ganhos agora provavelmente está fora de alcance, pois as estimativas da BNEF assumiam que a Tesla aceleraria o ritmo de instalações até o final da década. Musk havia dado indicações de que esse era o plano.

"Acreditamos firmemente em ajudar outras empresas de automóveis a acelerar a revolução EV e apenas tentar fazer a coisa certa, em geral", disse o CEO durante uma teleconferência de resultados em julho.

Tinucci foi uma das duas mulheres chamadas ao palco durante o dia do investidor da Tesla em março do ano passado. Ela destacou os custos de implantação mais baixos da indústria, dizendo que o hardware de Supercharging da empresa e outras linhas de produtos muitas vezes eram 20% a 70% mais baratos do que as alternativas.

Uma vez que a Tesla instala um novo local de carregamento, ela também os opera "de forma muito eficiente", disse ela, informando aos investidores que a empresa reduziu seu custo por quilowatt-hora em 40% ao longo de alguns anos.

Musk disse na terça-feira (30) que quer dar ainda mais ênfase ao melhor aproveitamento da rede que a Tesla já construiu, escrevendo no X (ex-Twitter) que a Tesla "se concentrará em 100% de disponibilidade e expansão de locais existentes".

Depois que alguns usuários do X questionaram se a Tesla seguirá em frente com planos de cobrir lacunas em sua rede de carregamento, Musk entrou em modo de controle de danos.

"Definitivamente será aberto", ele escreveu sobre um local de carregamento em Montana. "Os locais em construção serão concluídos e adicionaremos carregadores em qualquer lugar onde houver lacunas."