Livros discutem papel do capitalismo e da ideologia nas ações contra mudança climática

O capitalismo pode consertar o clima? Se não, estamos condenados a um mundo de calor extremo e até mesmo ao fim da vida como a conhecemos? Ou sucumbimos a uma ideologia de "climatismo" que prioriza erroneamente o aquecimento global como o maior desafio da humanidade?

Quatro livros novos oferecem respostas a essas perguntas, começando com "Climate Capitalism: Winning the Global Race to Zero Emissions" ["Capitalismo Climático: Vencendo a Corrida Global para Zero Emissões"], do jornalista da Bloomberg Akshat Rathi. Rathi se junta a um número crescente de autores que argumentam que só porque ignoramos o problema do clima por tanto tempo, não significa que em breve será tarde demais.

Na verdade, impressionantes progressos tecnológicos, financeiros e políticos estão sendo feitos ao redor do mundo, argumenta Rathi, que traz essa mudança à vida com histórias envolventes das pessoas por trás de alguns dos avanços mais importantes das últimas décadas.

Manifestantes fazem protesto em Nova York contra mudança climática - Eduardo Munoz - 17.set.2023/Reuters

Temos o burocrata chinês pouco conhecido que revolucionou a produção de carros elétricos tão profundamente quanto Elon Musk; a baronesa britânica que forjou uma legislação climática pioneira; o empresário de petróleo texano investindo milhões de dólares em tecnologia de captura direta de ar, que retira carbono do ar e o armazena profundamente no subsolo.

As avaliações de Rathi às vezes tendem a ser excessivamente otimistas, e ele reconhece repetidamente que uma ação muito mais rápida é necessária. Mas este ainda é um lembrete altamente legível de que os esforços para reduzir as emissões estão alcançando muito mais do que se percebe amplamente.

Mensagens mais esperançosas vêm de "Our Fragile Moment: How Lessons from Earth's Past Can Help Us Survive the Climate Crisis" ["Nosso momento frágil: como as lições do passado da Terra podem nos ajudar a sobreviver à crise climática"], de Michael Mann. Mann é um dos cientistas do clima mais conhecidos do mundo e aqui ele explora o registro geológico para mostrar o que o passado da Terra pode nos ensinar sobre nosso futuro em um mundo de mudanças climáticas rápidas.

Ele aponta que vivemos em um planeta com condições ideais para os seres humanos, cujas civilizações existem por um breve período de 0,0001% de sua história. Nesse período fugaz, conseguimos desencadear um aquecimento impressionante devido aos gases de efeito estufa, que já estão afetando os sistemas climáticos críticos.

Mas a Terra, observa Mann, tem sido resiliente diante das mudanças climáticas naturais do passado. "Mesmo quando o planeta estava mais quente do que o pior cenário de emissões de combustíveis fósseis pode permitir, não houve aquecimento descontrolado", escreve.

Isso não é um argumento para a complacência: Mann está muito ciente dos riscos graves representados pela falta de redução das emissões de carbono. Mas ele também não tem tempo para pensamentos pessimistas, especialmente porque avanços na modelagem desafiaram a sabedoria convencional de que o aquecimento continuará por décadas, mesmo se pararmos de emitir carbono na atmosfera. Modelos mais abrangentes mostram que, se as emissões líquidas de carbono chegarem a zero, as temperaturas globais se estabilizarão rapidamente.

É claro que as emissões ainda estão longe de chegar a zero —o que torna tão perturbador ler "The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet" ["O calor vai te matar primeiro: vida e morte em um planeta chamuscado"], do jornalista americano Jeff Goodell. Ele também está preocupado com a perspectiva de a humanidade deixar a zona "Goldilocks" [de condições ideais] à medida que os extremos de calor tornam a vida ao ar livre quase impossível em algumas partes do mundo. Uma série de capítulos escritos de forma comovente reconstroem o que já está acontecendo como resultado das ondas de calor cada vez mais ferozes dos últimos anos.

Há o trabalhador rural de 38 anos de Oregon que morreu no trabalho durante a onda de calor no noroeste do Pacífico em 2021. O casal que morreu, junto com sua filha de um ano, ao serem vencidos pelo calor em uma caminhada em família na Califórnia. A cientista do clima de 39 anos que passou mais de uma década estudando ondas de calor, mas ficou surpresa com o calor abrasador que sentiu ao andar de bicicleta por Londres em julho de 2022. Sem mencionar os peixes, plantas e outras formas de vida que lutam para sobreviver ao calor extremo. Goodell diz que ficou surpreso ao descobrir enquanto escrevia o livro "como o calor pode matar você fácil e rapidamente", assim como todas as outras coisas vivas que compartilham o fardo do calor conosco.

Para uma avaliação muito diferente e muito mais controversa do problema do clima, há "Climate Change Isn't Everything: Liberating Climate Politics from Alarmism" ["As alterações climáticas não são tudo: libertando a política climática do alarmismo". Seu autor, Mike Hulme, é professor de geografia humana na Universidade de Cambridge, e o livro se baseia em temas de seu livro de 2009, "Why We Disagree About Climate Change" ["Por que discordamos sobre as mudanças climáticas"], que argumentava que a mudança climática era um fenômeno ambiental, cultural e político que estava remodelando a forma como pensamos sobre o lugar da humanidade na Terra.

O novo livro critica o que Hulme chama de "climatismo" —uma ideologia que ele define como uma crença intransigente de que parar a mudança climática é a prioridade absoluta, contra a qual todas as outras políticas devem ser medidas. Esse pensamento, argumenta ele, corre o risco de perder de vista metas mais amplas de bem-estar e alimentar o pânico pessimista.

Embora isso ecoe as preocupações de Michael Mann, Hulme considera Mann como "uma voz extrema promovendo o climatismo" e afirma que a crítica do cientista ao lobby dos combustíveis fósseis em seu livro de 2021, "The New Climate War" ["A nova guerra climática"], é "reminiscente do macartismo dos anos 1950".

Confusamente, Hulme admite que as mudanças climáticas apresentam "contextos novos e desafiadores para a vida humana e não humana". E ele dedica muitas páginas para refutar a ideia de que seus argumentos representam um esforço para minimizar a necessidade de ação climática.

O resultado é uma análise que provoca mais do que esclarece, principalmente porque foi publicada enquanto algumas das mais brutais ondas de calor, enchentes e incêndios florestais registradas atingem países ao redor do mundo.

Sem sinal de que esses extremos alarmantes estejam diminuindo e com pouca ação para impedir que piorem, parece improvável que ganhe força o apelo de Hulme para tornar as mudanças climáticas ainda menos prioritárias do que têm sido.

