Manifestantes fazem protesto em Nova York contra mudança climática; veja fotos

Milhares de manifestantes deram início à "Semana do Clima" e encheram as ruas de Midtown, Manhattan, no domingo, antes da Assembleia Geral da ONU desta semana, pedindo ao presidente Joe Biden e aos líderes mundiais que acabem com o uso de combustíveis fósseis.

Homem segura cartaz com o mapa-múndi em um pedido de socorro contra as mudanças climáticas; protestos marcaram o início da Semana do Clima em Nova York - Eduardo Munoz/Reuters

Com desfiles, concertos e tambores, cerca de 15 mil pessoas protestaram com placas que diziam: "Fim do uso de combustíveis fósseis" e "Combustíveis fósseis matam" e "Declare uma emergência climática".

Um homem estava vestido como um boneco de neve derretendo, alertando para o aumento do nível do mar. A mensagem era para que os líderes mundiais salvassem o planeta do uso de petróleo e gás, que se acredita estar impulsionando um aquecimento global.

Os protestos de domingo faziam parte de um esforço internacional de uma semana do Climate Group, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover ação contra as mudanças climáticas e deter o aquecimento global, com mais de 500 protestos planejados nos EUA, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul, Índia e outros países, totalizando 54 nações.

Os organizadores dos protestos esperam uma participação global de mais de um milhão de pessoas.

"A Semana do Clima de Nova York é tudo sobre fazer acontecer", escreveram os organizadores online. "Ao celebrar a ação climática, desafiando-nos a fazer mais e explorando maneiras de aumentar a ambição, a Semana do Clima de Nova York inspira, amplifica e examina os compromissos, políticas e ações daqueles com o poder de promover mudanças".

Muitos cientistas acreditam que os chamados gases de efeito estufa causados pela queima de combustíveis fósseis estão aquecendo o mundo e causando fenômenos climáticos graves, como furacões mais intensos, ondas de calor, inundações, incêndios florestais e secas.

A redução das emissões de CO2 (dióxido de carbono) é vista como um elemento-chave para combater as mudanças climáticas.

As manifestações ocorrem dois meses antes da cúpula climática COP28 da ONU deste ano, onde mais de 80 países planejam pressionar por um acordo global para eliminar gradualmente o carvão, o petróleo e o gás.

Um relatório recente da ONU alertou que o mundo está em um caminho perigoso em direção a um aquecimento global grave e afirmou que mais ações são necessárias em todas as frentes, incluindo uma redução drástica no uso de energia movida a carvão até 2030.