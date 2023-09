Massa salarial bate recorde com mais brasileiros no mercado de trabalho

Rio de Janeiro

A massa de rendimento do trabalho no Brasil alcançou R$ 288,9 bilhões no trimestre encerrado em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O montante é recorde na série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), iniciada em 2012. A alta real (considerando a inflação) foi de 2,4% ante o trimestre anterior, finalizado em maio.

A massa de rendimento significa a soma dos salários recebidos pelos trabalhadores. Conforme o IBGE, o crescimento do indicador pode ser explicado pelo aumento da população ocupada com algum tipo de trabalho (formal ou informal).

Garçom trabalha em hotel na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 8.dez.2022/Folhapress

"A massa cresce porque tem mais gente trabalhando", disse Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE.

No trimestre até agosto, o número de ocupados chegou a 99,65 milhões no Brasil. O crescimento foi de 1,3% (ou 1,3 milhão a mais) ante o trimestre encerrado em maio. O novo contingente está próximo do recorde da série (99,69 milhões), registrado no trimestre até novembro de 2022.

Para o economista André Perfeito, o resultado da massa salarial "reafirma o bom momento do PIB (Produto Interno Bruto)", que mede o desempenho da atividade econômica.

"Isso indica mais uma vez que o PIB deste ano deve avançar de maneira mais significativa", projetou Perfeito.

Economistas dizem que o mercado de trabalho costuma reagir ao comportamento da atividade econômica. Na teoria, com o crescimento do PIB, a tendência é de demanda maior por mão de obra, o que estimularia as contratações.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Renda média fica estável no trimestre e cresce no ano

A Pnad também traz dados sobre o rendimento real habitual do trabalho. Esse indicador estima a renda que cada trabalhador recebeu, em média, com suas atividades laborais.

No trimestre até agosto, o rendimento foi de R$ 2.947, ou 1,1% maior do que o verificado até maio (R$ 2.914). Por não ser uma variação tão expressiva para o indicador em termos estatísticos, o IBGE considera que o resultado ficou dentro da margem de estabilidade no confronto trimestral.

Na comparação anual, a renda média teve crescimento de 4,6% ante o trimestre até agosto de 2022 (R$ 2.818). A recomposição dos salários também contribui para o aumento da massa.