Meta considera versões pagas e sem anúncios do Instagram e do Facebook na Europa

A Meta está considerando versões pagas do Facebook e Instagram que não teriam publicidade para usuários na União Europeia, disseram três pessoas com conhecimento dos planos da empresa, em resposta à fiscalização regulatória e como um sinal de que a forma como as pessoas experimentam a tecnologia nos Estados Unidos e na Europa pode divergir devido à política governamental.

Aqueles que pagarem por assinaturas do Facebook e Instagram não veriam anúncios nos aplicativos, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato porque os planos são confidenciais. Isso pode ajudar a Meta a se proteger de preocupações com privacidade e outras fiscalizações dos reguladores da UE, oferecendo aos usuários uma alternativa aos serviços baseados em anúncios da empresa, que dependem da análise dos dados das pessoas, disseram as pessoas.

O novo logotipo da marca Meta do Facebook é visto no smartphone na frente do logotipo exibido do Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp e Oculus nesta foto ilustrativa tirada em 28 de outubro de 2021 - Dado Ruvic/Illustration/REUTERS

A Meta também continuaria a oferecer versões gratuitas do Facebook e Instagram com anúncios na UE, disseram as pessoas. Não está claro quanto custariam as versões pagas dos aplicativos ou quando a empresa poderia lançá-las.

Um porta-voz da Meta se recusou a comentar.

Em julho, o tribunal superior da UE efetivamente proibiu a Meta de combinar dados coletados sobre usuários em suas plataformas - incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp - bem como de sites e aplicativos externos, a menos que recebesse consentimento explícito dos usuários. Em janeiro, a empresa também foi multada em 390 milhões de euros (cerca de US$ 421 milhões) por reguladores irlandeses por forçar os usuários a aceitar anúncios personalizados como condição para usar o Facebook.

As decisões decorreram da promulgação em 2018 do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, ou GDPR, que foi uma legislação histórica para proteger os dados online das pessoas.

Nas últimas semanas, com a entrada em vigor de uma nova lei da UE chamada Lei de Serviços Digitais para conter a circulação de conteúdo ilícito online, os usuários do TikTok e do Instagram na região também têm conseguido bloquear o uso de dados pessoais para gerar seus feeds de mídia social. Snapchat e Meta impediram os profissionais de marketing de direcionar anúncios personalizados a adolescentes de 13 a 17 anos na Europa.

No próximo ano, entrará em vigor outra lei da UE voltada para a tecnologia, a Lei de Mercados Digitais, que forçará as grandes plataformas de tecnologia a mudar certas práticas comerciais para incentivar a concorrência e terá efeitos abrangentes, com a expectativa de que a Apple permita que os usuários na UE baixem alternativas à App Store em iPhones e iPads pela primeira vez.

Tradução feita com auxílio de inteligência artificial