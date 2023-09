Morre Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Abear e da Embratur, aos 63 anos

São Paulo

Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e da Embratur, morreu de câncer na madrugada deste sábado (2), aos 63 anos.

O executivo é reconhecido como uma das principais lideranças da aviação comercial brasileira nos últimos 11 anos e figura importante para o desenvolvimento do setor de turismo no país.

Eduardo Sanovicz, presidente da Abear - Divulgação

Em 2003, na primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidiu a Embratur, órgão do governo responsável pela promoção do Brasil no exterior. Na agência, elaborou o Plano Aquarela e a marca Brasil, identidade utilizada como entre 2005 e 2019 e retomada nesta gestão.

Em nota, a Embratur lamentou o falecimento de Sanovicz, que chamou de "mestre para uma geração de trabalhadores do turismo".

"Com mais de 35 anos de dedicação ao setor turístico, Eduardo deixa um grande legado para a promoção do turismo internacional brasileiro", afirma.

Sanovicz era graduado em história e doutor em ciências da comunicação pela USP e professor do curso de turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP).

Antes da Embratur, Sanovicz foi diretor de Turismo da cidade de Santos (SP), sua cidade natal, para onde escolheu retornar em seu último mês de vida.

Em Santos, em 1993, foi um dos responsáveis pela implementação de planos de recuperação do turismo da cidade. Entre 1997 a 2000, Sanovicz foi diretor do São Paulo Convention & Visitors Bureau, atualmente conhecida como Visite SP. De 2001 a 2003, foi presidente da Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, atual SPTuris.

Após a Embratur, Sanovicz foi diretor da Reed Exihbitions Alcantara Machado, unidade brasileira da então maior empresa mundial de promoção e organização de feiras e eventos. Nessa época, também foi eleito vice-presidente da ICCA (International Congress & Convention Association), entidade global do setor de eventos.

Em 2012, Sanovicz foi convidado para ser o presidente da Abear, a representação institucional da aviação comercial brasileira, fundada, à época, por Avianca, Azul, Gol, Tam (atual Latam Brasil) e Trip (posteriormente incorporada à AZUL).

Ele deixou a presidência da associação em maio de 2023, quando passou a exercer o cargo de presidente executivo do conselho deliberativo da instituição.

Eduardo Sanovicz deixa mulher, mãe, irmãos e três filhas e um filho.