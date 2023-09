O que fez o dólar voltar a superar os R$ 5, nova geração de óculos da Meta e o que importa no mercado

São Paulo

Dólar dispara e passa dos R$5

O dólar rompeu a barreira dos R$ 5 nesta quarta ao fechar em alta de 1,15%, a R$ 5,04, o maior valor desde maio.



O dia foi de valorização global da moeda americana, mas o real apanhou mais que divisas de outros países. Entenda:

A alta do dólar mundo afora não é de hoje, e se intensificou desde a semana passada, quando membros do Fed (BC americano) indicaram uma nova alta de juros para este ano.

A divulgação pegou de surpresa o mercado, que esperava estabilidade das taxas e queda a partir de 2024.

O cenário acabou valorizando os títulos do Tesouro americano, considerados um porto-seguro dos investidores, que atraem recursos quando há previsão de juros mais altos por mais tempo.

Esse combo fortalece o dólar contra praticamente todas as moedas. Nesta quarta, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana contra outras divisas fortes, subiu 0,35% e atingiu seu maior nível desde novembro de 2022.

O real, porém, caiu mais. Economistas apontam que a razão para isso passa pelas incertezas com o cenário fiscal no Brasil.



A proposta do governo de derrubar o teto de precatórios e pagar parte das sentenças judiciais como despesa financeira, para não esbarrar nas regras fiscais, pegou mal no mercado –alguns economistas falaram em contabilidade criativa.

O clima já não estava dos melhores, com os analistas duvidando da capacidade de a equipe econômica cumprir com a promessa de zerar o déficit no ano que vem.

Também contribuiu para o azedume no mercado o petróleo, que subiu 3% e atingiu o maior valor do ano em meio à queda de estoques nos EUA –a alta pressiona a inflação, o que demanda ainda mais juros.

Meta lança nova geração de óculos

A Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) lançou nesta quarta no mercado a próxima geração de seus óculos de realidade mista, o Meta Quest 3.



Em números: o dispositivo chega ao mercado americano por US$ 500 (R$ 2.486, sem contar impostos), valor bem inferior ao Vision Pro, óculos da Apple que devem ser disponibilizados em 2024 por US$ 3.500 (R$ 17.599).

Em um mercado ainda pequeno, com 9 milhões de unidades vendidas no ano passado, a Meta é responsável por 80% de todos os headsets de realidade virtual e aumentada comercializados.

Os destaques do Meta Quest 3:

Zuckerberg prometeu óculos 40% menores, mais leves, duas vezes mais potentes e com mais sensores.

A aposta, como fez a Apple, é na realidade mista: estímulos do mundo real são misturados com projeções feitas por computador, ou seja, você não se desconecta totalmente da realidade.

Meta lança headset de realidade virtual Quest 3 - Divulgação

Lembra do metaverso? O ambiente que mistura o mundo virtual ao real chegou a motivar a mudança de nome da empresa fundada por Mark Zuckerberg, mas perdeu adeptos no setor de tecnologia.

Com o Meta Quest 3, a big tech também deixou o assunto um pouco de lado e voltou a focar em games, até hoje a única aplicação que chegou mais perto do metaverso.

Outros lançamentos anunciados pela Meta:



Parceria com Ray-Ban: os óculos são mais parecidos com o que vemos no dia a dia, mas tiram fotos, gravam áudios, traduzem placas, fazem transmissões ao vivo e têm acesso a aplicativos da Meta.



IA: o assunto do momento na tecnologia também esteve presente, com o lançamento de um assistente virtual e editores de imagens inteligentes e geradores de figurinhas para as redes sociais da empresa.

Como planejar a aposentadoria das próximas gerações

A idade chega e junto dela vêm os planos para a aposentadoria, mas outro planejamento não deve ser deixado para depois: a sucessão familiar.



E isso vai além dos imóveis e outros bens que serão deixados para os filhos. Um bom planejamento financeiro também passa por pensar na tributação que os herdeiros vão pagar.

Veja três recomendações de especialistas sobre o que fazer na hora de pensar na sucessão familiar:



1 - Não deixe para a última hora: o ideal é consultar com antecedência um especialista. Também é importante reservar uma parte da herança que possa ser resgatada em pouco tempo para ser gasta com custos com advogados e tributos.



2 - Previdência privada: a migração de parte do patrimônio investido para esse tipo de ativo faz sentido principalmente ao considerar os tributos. Há títulos de previdência que permitem a retirada do dinheiro pelos herdeiros sem o pagamento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos).



3 - Seguro para que os herdeiros possam resgatar o dinheiro e utilizá-lo para os custos com transmissão de bens. O ideal é comparar taxas de diferentes títulos e instituições e priorizar aquelas com rentabilidades maiores e taxas de manutenção e de resgate menores.



