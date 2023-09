Porto de Santos não será privatizado, mas pode ter PPPs, diz ministro

Brasília | Reuters

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira (18) que o porto de Santos não será privatizado, mas ponderou que há espaço para parcerias com o setor privado.

"Nós não vamos privatizar o porto de Santos, como também nós vamos ampliar o diálogo com todo o setor produtivo de São Paulo", disse o ministro em entrevista à CNN Brasil.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa e Filho - Pedro Ladeira - 13.set.2023/Folhapress

"Mesmo o porto público tem muita PPP que pode ser feita dentro. É nesse sentido que a gente quer trabalhar. O porto não precisa ser privatizado para a gente poder ter privatizações", acrescentou, garantindo que envolverá lideranças políticas —incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, correligionário do ministro— em toda a negociação envolvendo investimentos da pasta no estado.

Na semana passada, Costa Filho afirmou que o porto conta com quase 3 bilhões de reais em caixa e que vai liderar a maior obra do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a construção do túnel Santos-Guarujá.

Lançado em agosto pelo governo federal com previsão de R$ 1,7 trilhão de investimentos, o Novo PAC terá o investimento privado como carro-chefe.

GOVERNABILIDADE

Costa Filho assumiu o Ministério dos Portos e Aeroportos na semana passada em meio a um rearranjo ministerial promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acomodar aliados e ampliar sua base de sustentação no Congresso.

Ainda que seu partido, assim como o PP, também contemplado pela minirreforma ministerial, não tenha formalmente embarcado na base do governo, Costa Filho garante que a legenda não só já entregou votos favoráveis ao governo em um patamar acima de 80% da bancada, como continuará aprovando matérias de interesse do Executivo.