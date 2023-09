Rupert Murdoch anuncia saída da presidência de conselhos da Fox e da News Corp

São Paulo

O empresário Rupert Murdoch anunciou nesta quinta-feira (21) a sua saída da presidência dos conselhos da Fox e da News Corp. O filho Lachlan Murdoch será o único executivo no comando das duas empresas a partir de agora.

De acordo com comunicado divulgado pelas empresas nesta manhã, Rupert Murdoch será o presidente emérito dos conselhos das duas companhias.

Rupert Murdoch anuncia saída da presidência da Fox e da News Corp - Stefan Wermuth - 04.mar.2016 / Reuters

Aos 92 anos, o empresário enviou uma carta aos funcionários em que explica que deixa as empresas "em boa saúde, assim como eu".

"Nossas oportunidades superam em muito nossos desafios comerciais", disse ele, de acordo com informações da agência de notícias Reuters.

"Temos todas as razões para sermos otimistas em relação aos próximos anos - certamente eu estou, e planejo estar aqui para participar deles. Mas a batalha pela liberdade de expressão e, em última instância, pela liberdade de pensamento, nunca foi tão intensa", afirmou Murdoch.

No comunicado divulgado pelas empresas, Lachlan Murdoch agradeceu ao pai pela trajetória. "Agradecemos a ele por sua visão, seu espírito pioneiro, sua determinação firme e o legado duradouro que ele deixa para as empresas que fundou e para inúmeras pessoas que ele impactou", disse Lachlan, que já estava no comando das empresas desde 2019.