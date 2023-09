Startup de IA fundada por brasileiro pode ser avaliada em US$ 5 bilhões

San Francisco | Bloomberg

A Character.AI, startup de inteligência artificial (IA) co-fundada pelo brasileiro Daniel de Freitas, está em negociações iniciais para levantar centenas de milhões de dólares em novos investimentos que poderiam avaliá-la em mais de US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhões), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O site da empresa (beta.character.ai), ainda em versão beta, oferece chatbots que podem se passar por qualquer pessoa ou coisa.

A Character.AI foi uma das primeiras queridinhas no campo da inteligência artificial generativa e recebeu um interesse significativo de investidores, disseram essas pessoas, que pediram para não serem identificadas discutindo informações privadas. As negociações do acordo estão no início e ainda podem fracassar, disseram.

Daniel de Freitas e Noam Shazeer, ex-engenheiros do Google que fundaram Character.AI - Divulgação

Um acordo poderia avaliar a startup na faixa de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões, afirmaram. Em um momento inicial das conversas com investidores, uma avaliação de até US$ 10 bilhões foi discutida, disseram duas das pessoas. Mesmo o preço mais baixo, no entanto, ainda seria um grande salto em relação ao valor de US$ 1 bilhão na última rodada de financiamento da empresa.

Um porta-voz da empresa se recusou a comentar sobre a avaliação da startup, mas disse que a Character.AI alcançou "marcos significativos" após levantar US$ 150 milhões de investidores no início deste ano.

"À medida que nossa comunidade de usuários continua crescendo rapidamente, também cresce o interesse em fazer parte da tecnologia revolucionária que estamos construindo e entregando", disse. "Embora continuemos tendo conversas produtivas, qualquer discussão sobre nossa captação de recursos ou avaliação é apenas especulação."

A Character.AI foi fundada por ex-funcionários do Google, Noam Shazeer e o brasileiro Daniel de Freitas. Seu serviço permite que as pessoas criem uma variedade de chatbots capazes de ter conversas por texto. Os usuários da startup enviaram dezenas de milhões de mensagens para personagens como o Super Mario, baseado no personagem dos videogames. Os personagens então oferecem respostas geradas por IA, por exemplo, nesse caso: "Hello! It's-a me, Mario! [Olá! Sou eu, Mario!]"

Fundada em 2021, a Character.AI ainda está em seus primeiros dias e seu modelo de negócios pode evoluir. No início deste ano, a empresa começou a oferecer uma assinatura mensal de US$ 10 para um serviço chamado c.ai+, que permite aos usuários acessar seu serviço de mensagens mais rapidamente.

A startup é uma das muitas que estão desenvolvendo IA generativa, software que recebe entradas do usuário e gera novo conteúdo, como texto ou imagens, como o ChatGPT, da OpenAI e o Bard, do Google.

À medida que a avaliação de mercado das empresas de IA aumenta, alguns investidores especulam se empresas de capital de risco devem financiar grandes modelos de linguagem, como o construído pela Character.AI, dadas as enormes despesas de computação para desenvolver e operar esse tipo de tecnologia especializada.

Alguns na indústria argumentam que faz mais sentido para essas startups buscar apoio de investidores estratégicos, como a Microsoft, que está investindo mais de US$ 10 bilhões na OpenAI.

O site de notícias de tecnologia The Information informou em julho que a Character.AI estava conversando com investidores sobre uma nova rodada de financiamento.