UE quer concluir acordo comercial com Mercosul neste ano, diz Von der Leyen

Bruxelas (Bélgica) | Reuters

A União Europeia deve tentar concluir acordos de livre comércio com Austrália, México e Mercosul até o final deste ano, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta-feira.

Von der Leyen disse ao Parlamento Europeu, em seu discurso anual sobre o Estado da União, que a UE deveria então analisar possíveis acordos com a Índia e a Indonésia.

Ursula von der Leyen discursa em evento da União Europeia, na França - Yves Herman/Reuters

A chefe da comissão disse que a União Europeia também está intensificando suas parcerias com países para aumentar o acesso da UE a minerais essenciais e disse que o bloco poderia convocar uma primeira reunião de um "clube de matérias-primas essenciais" com esses parceiros ainda este ano.

Na última segunda-feira (11), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instou chefes de Estado e governo europeus a fazerem uma reunião com líderes do Mercusol para bater o martelo sobre o acordo UE-Mercosul até o final de 2023, quando termina a presidência pro-tempore do Brasil no bloco sul-americano – ou então abandonar as negociações do tratado comercial.

"Nos próximos meses precisamos chegar a um sim ou não, ou parar de discutir esse acordo, estamos discutindo há 22 anos, ninguém aguenta mais", disse Lula, em entrevista coletiva, após a participação do mandatário brasileiro na reunião de cúpula do G20. "Nós queremos e precisamos (do acordo). Mas queremos ser tratados em igualdade de condições, e chegar a um ponto de equilíbrio".