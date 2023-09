X, ex-Twitter, desativou recurso para relatar desinformação eleitoral, dizem pesquisadores

Sydney | Reuters

A rede social X, ex-Twitter, desativou um recurso que permitia que os usuários relatassem informações incorretas sobre as eleições, disse uma organização de pesquisa nesta quarta-feira (27), lançando uma nova preocupação sobre a disseminação de falsas alegações pouco antes de votações nos Estados Unidos e na Austrália.

Depois de introduzir um recurso em 2022 para que os usuários denunciassem uma publicação que considerassem enganosa sobre política, o X removeu na semana passada a categoria "política" de seu menu suspenso em todas as jurisdições, exceto na União Europeia, disse o Reset.Tech Australia.

Os usuários ainda podem denunciar publicações globalmente por uma série de outras reclamações, como promoção de violência ou discurso de ódio, acrescentou o pesquisador.

A rede social X não estava imediatamente disponível para comentar.

Logo do X, ex-Twitter - Carlos Barria -30.jul.2023/Reuters

A remoção de uma maneira de as pessoas denunciarem suspeitas de desinformação política pode limitar a intervenção em um momento em que as redes sociais estão sob pressão para reduzir alegações falsas sobre a integridade eleitoral, que cresceram rapidamente nos últimos anos.

"Seria útil entender por que o X aparentemente retrocedeu em seus compromissos de mitigar o tipo de desinformação séria que se traduziu em instabilidade política real nos Estados Unidos, especialmente às vésperas do 'ano de alta' das eleições em todo o mundo", disse Alice Dawkins, diretora executiva da Reset.Tech Australia.

Musk disse que o recurso "Notas da comunidade" do X, que permite que os usuários comentem as publicações para sinalizar conteúdo falso ou enganoso, é uma maneira melhor de verificar os fatos. Mas essas notas só são tornadas públicas quando são classificadas como úteis por uma série de colaboradores com pontos de vista variados, de acordo com o site do X.

O órgão regulador de segurança da Internet da Austrália escreveu para a rede social X em junho exigindo uma explicação para a explosão de discursos de ódio na plataforma, observando que ela havia restabelecido cerca de 62 mil contas de alto perfil de indivíduos que defendem a retórica nazista.