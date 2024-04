Vendas fracas acendem alerta na Volkswagen, Mercedes e Stellantis

Bloomberg

Os próximos meses prometem uma série de lançamentos de carros pelas montadoras. A questão, no entanto, é se os consumidores conseguirão comprá-los.

A Volkswagen, Stellantis e Mercedes-Benz afirmaram que seus novos modelos ajudarão a acelerar as vendas após uma forte retração no primeiro trimestre.

Na Mercedes, os lucros caíram 34%, ficando bem abaixo das metas devido aos altos custos de atualização de modelos.

Um Volkswagen Tiguan L Pro é exibido no Salão do Automóvel de Pequim: mercado chinês enfraquecido é um dos desafios. 29.04.1994 - AFP

As três fabricantes podem enfrentar mais desafios devido à fraca demanda por elétricos na Europa, e os consumidores sentindo o impacto das taxas de juros persistentemente altas. Na China, uma crise imobiliária está assustando compradores de luxo, que geralmente estão mais protegidos contra recessões.

A Porsche relatou na semana passada seu resultado mais fraco desde a listagem em 2022, em parte devido à fraca demanda chinesa.

"As últimas vendas de carros estão abaixo das expectativas, e as esperanças de vendas exponenciais de veículos elétricos foram frustradas", disse John Plassard, diretor da Mirabaud & Cie. "As montadoras parecem estar sob muita pressão — no entanto, parece que estamos nos aproximando do ponto baixo do ciclo."

As ações da Mercedes chegaram a cair 4,8% em Frankfurt nesta terça, a maior queda intradiária desde outubro. Volkswagen e Stellantis também caíram, tornando o índice automotivo SXAP o pior desempenho do dia.

A desaceleração nas vendas de veículos elétricos, especialmente na Europa, é outro ponto de dor, embora a diretora financeira da Stellantis, Natalie Knight, tenha dito que trimestres "irregulares" devem dar lugar ao crescimento impulsionado por novos veículos como o Citroen e-C3. No total, a fabricante de carros Jeep e Fiat está introduzindo 25 novos modelos este ano.

As marcas da Volkswagen estão programadas para lançar mais de 30 modelos este ano para defender as vendas em mercados como a China, onde rivais locais dominam nos veículos elétricos. Problemas com peças recentemente afetaram as entregas de Audis e Porsches nos EUA.

A lucratividade do grupo Audi, da Volkswagen, um importante impulsionador de lucros que também inclui as marcas de luxo Bentley e Lamborghini, estão sob pressão devido à queda nas vendas unitárias.

A divisão está apostando em novos modelos como o Q6 e-tron, um SUV elétrico com tecnologia de carregamento rápido, para restaurar o interesse de compra.

"Um mês de março forte, encomendas sólidas e a melhoria na entrada de pedidos nos últimos meses são encorajadores e devem ter um impacto positivo no segundo trimestre", disse o CFO da VW, Arno Antlitz.