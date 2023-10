Concurso tem 695 vagas para trabalhar em hospitais em 23 estados e no DF

São Paulo

Estão abertas as inscrições para o concurso público promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Profissionais das áreas médica, assistencial e administrativa terão até 30 de outubro para se candidatar.

A seleção oferece 695 oportunidades para trabalhar em hospitais, complexos hospitalares e maternidades de 23 estados e no Distrito Federal, incluindo Brasília, onde fica a sede da empresa pública.

Servidora do Sistema Único de Saúde (SUS) trabalha em Mossoró (RN) - Prefeitura de Mossoró

O IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) será o responsável pelo concurso. Do total de vagas, 10% se destinam a pessoas com deficiência (PCDs) e 20% a candidatos negros.

Outras informações sobre os editais e processos necessários para a inscrição estão no site do instituto (neste link: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/434/).

Como se inscrever no concurso da Ebserh?

A inscrição será feita no site do IBFC (neste link: https://www3.ibfc.org.br/2317/inscricao?modalidade=boleto). O candidato precisará:

No ato da inscrição, optar pelo cargo a que vai concorrer; Optar pela unidade (hospital, complexo hospitalar ou sede da Ebserh) da microrregião a que vai concorrer; Escolher apenas uma cidade de realização de prova; Preencher seus dados no formulário eletrônico de inscrição pela internet e imprimir o comprovante de inscrição finalizada; Gerar o boleto bancário pelo site do IBFC (https://www.ibfc.org.br/) e pagar a taxa de inscrição até o dia do vencimento em qualquer agência bancária ou pelo internet banking ou aplicativo do banco; O candidato poderá imprimir a segunda via do boleto para fazer o pagamento de sua inscrição até 31 de outubro.

O candidato não poderá trocar cargo, local de trabalho pretendido e cidade de realização das provas após concluir a inscrição.

Qual o valor da taxa de inscrição?

O valor para médicos será de R$ 159. Já candidatos a cargos assistenciais e administrativos pagarão R$ 90 (nível médio e técnico) e R$ 110 (nível superior). As taxas devem ser quitadas via boleto bancário, gerado no site do IBFC.

Onde os profissionais irão trabalhar?

Os editais do concurso trazem uma tabela com os hospitais públicos que compõem a rede da estatal, locais onde os servidores aprovados poderão atuar.

Confira a lista completa a seguir.

Locais de trabalho dos servidores no concurso da Ebserh Microrregião UF Município Nome da Unidade 1 AM Manaus Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-Ufam) AP Macapá Hospital da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) MA São Luís Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) PA Belém Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) PI Teresina Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI) 2 CE Fortaleza Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC) PB Cajazeiras Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG) PB Campina Grande Hospital Universitário Alcides Carneiro (Huac-UFCG) PB João Pessoa Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB) RN Natal Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN) RN Natal Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) RN Santa Cruz Hospital Universitário Ana Bezerra (Huab-UFRN) 3 AL Maceió Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-Ufal) BA Salvador Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA) BA Salvador Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA) PE Recife Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE) PE Petrolina Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-Univasf) SE Aracaju Hospital Universitário da UFS (HU-UFS) SE Lagarto Hospital Universitário de Lagarto (HUL - UFS) 4 DF Brasília Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH (sede) DF Brasília Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) GO Goiânia Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) MS Dourados Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) MS Campo Grande Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) MT Cuiabá Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT) TO Araguaína Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT) 5 ES Vitória Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam-Ufes) MG Belo Horizonte Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) MG Juiz de Fora Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF) MG Uberaba Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) MG Uberlândia Hospital das Clínicas da UFU (HC-UFU) RJ Niterói Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF) RJ Rio de Janeiro Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio) SP São Carlos Hospital Universitário da UFSCAR (HU-Ufscar) 6 PR Curitiba Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) RS Pelotas Hospital Escola da UFPEL (HE-UFPEL) RS Rio Grande Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-Furg) RS Santa Maria Hospital Universitário de Santa Maria (Husm-UFSM) SC Florianópolis Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC)

Quais os requisitos de cada cargo e área de atuação?

Serão 554 vagas para profissionais da área médica com salário fixado de R$ 10.463,79 e carga horária semanal de 24 horas. Para se candidatar, devem ter diploma de ensino superior em medicina reconhecido pelo Ministério da Educação, certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista na sua especialidade, além de registro profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Ao todo, 106 oportunidades serão preenchidas por servidores da área assistencial, que demandará profissionais de nível médio, técnico e superior. A remuneração varia entre R$ 2.626,01 e R$ 12.524,35, e a carga horária semanal vai de 24 a 40 horas, a depender do cargo pretendido e da área de atuação.

No total, 35 servidores serão contratados para postos de trabalho administrativos. Podem se inscrever advogados, arquitetos, engenheiros, analistas e assistentes administrativos, jornalistas, entre outros profissionais, com salários que vão de R$ 2.965,92 a R$ 12.524,35 e carga horária que varia entre 25 e 40 horas semanais.

Profissionais de nível superior precisarão comprovar a escolaridade por meio de diploma da graduação na área pretendida. Vagas de assistentes administrativos pedem certificado de conclusão do ensino médio, enquanto cargos técnicos requerem certificados de cursos técnicos reconhecidos pelo MEC.

Quantas provas serão aplicadas?

Candidatos às vagas médicas e assistenciais farão duas provas, uma objetiva e outra de títulos.

A avaliação de títulos irá verificar a experiência do candidato no cargo ao qual concorre, no âmbito público ou privado, até a data de publicação dos editais, e a produção científica e acadêmica dos interessados aos cargos de nível superior.

Já os candidatos ao setor administrativo terão três avaliações. Haverá uma prova discursiva antes da etapa de títulos.

Quais os requisitos para que o candidato seja aprovado?

Para ter sua aprovação no concurso efetivada, os candidatos que tiveram bom desempenho nas provas precisarão:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (no segundo caso, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses); Estar em dia com as obrigações eleitorais; Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino; Ter ao menos 18 anos de idade; Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; Ter aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, que será comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão; Apresentar atestado médico, nos casos de candidato com deficiência, declarando a deficiência que possui; Não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público; Não ter sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção nem penalidade disciplinar, ética ou previdenciária; Ter todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo; Estar registrado e em dia junto ao respectivo conselho profissional específico, para o cargo que assim o exigir; Não receber renda de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses de acúmulo de proventos constitucionalmente definidas, nem estar com idade de aposentadoria compulsória; Não ser empregado da Ebserh, na sede ou em qualquer uma de suas filiais, no momento da nova contratação com a empresa; Atender a todas as exigências estabelecidas pelos editais.

O que é a Ebserh?

É uma estatal vinculada ao MEC, que coordena uma rede de hospitais públicos, sendo a maioria deles universitários.

Presta serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico às comunidades, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

A Ebserh também presta serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão realizados por instituições públicas de ensino e de formação de profissionais no segmento da saúde pública.