Concurso nacional unificado terá edital até 20 de dezembro; veja cargos e vagas oferecidas

O concurso nacional unificado autorizado pelo governo federal na última sexta-feira (29) terá o edital publicado até o dia 20 de dezembro, segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). Ao todo, são 6.590 vagas em 20 órgãos públicos.

A lista de cargos inclui oportunidades de analista, técnico administrativo, engenheiro, assistente social, técnico em comunicação social, médico, economista, advogado, analista de comércio exterior, arquiteto, arquivista e médico, entre outras.

Enem dos concursos públicos, a seleção unificada do governo federal tem o objetivo de preencher postos vagos que aguardam há tempos contratações

O maior número de postos oferecidos é para auditor fiscal do trabalho, que terá 900 chances. O salário para a função é de R$ 22,9 mil, segundo dados do Portal da Transparência do governo federal. O órgão que mais oferece cargos é o próprio MGI, com 1.480 vagas.

Veja a lista completa com todos os cargos e o total de vagas

Órgão Cargo Vagas Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Especialistas em políticas públicas e gestão governamental 150 Analista de infraestrutura 300 Analista técnico de políticas sociais 360 Analista em tecnologia da informação 300 Analista técnico-administrativo 190 Economista 27 Psicólogo 2 Estatístico 12 Técnico em comunicação social 10 Técnico em assuntos educacionais 2 Arquivista 16 Arquiteto 14 Engenheiro 68 Bibliotecário 4 Contador 5 Médico 20 Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Analista de comércio exterior 50 Analista técnico-administrativo 50 Economista 10 Agência Nacional de Transportes Aquaviários Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários 30 Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) Especialista em regulação de serviços públicos de energia 40 Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Auditor-fiscal federal agropecuário 200 Analista em ciência e tecnologia 40 Tecnologista 40 Agente de atividades agropecuárias 100 Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal 100 Técnico de laboratório 40 Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) Analista Administrativo 137 Analista em reforma e desenvolvimento agrário 446 Engenheiro agrônomo 159 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Analista em ciência e tecnologia 296 Ministério dos Direitos Humanos Analista técnico de políticas sociais 40 Ministério da Educação Analista técnico de políticas sociais 70 Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) Indigenista especializado 152 Administrador 26 Antropólogo 19 Arquiteto 1 Arquivista 1 Assistente social 21 Bibliotecário 6 Contador 12 Economista 24 Engenheiro 20 Engenheiro agrônomo 31 Engenheiro florestal 2 Estatístico 1 Geógrafo 4 Psicólogo 6 Sociólogo 12 Técnico em assuntos educacionais 2 Agente em Indigenismo 152 Técnico em comunicação social 10 Ministério da Saúde Tecnologista 220 Ministério da Justiça e Segurança Pública Analista técnico-administrativo 100 Analista técnico de políticas sociais 30 MET (Ministério do Trabalho e Emprego) Auditor fiscal do trabalho 900 Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) Analista administrativo 15 Especialista em previdência complementar 25 ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) Especialista em regulação de saúde suplementar 35 Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas 275 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Tecnologista em informações geográficas e estatísticas 312 Pesquisador em informações geográficas e estatísticas 8 Técnico em informações geográficas e estatísticas 300 AGU (Advocacia-Geral da União) Administrador 154 Arquiteto 5 Arquivista 2 Analista técnico-administrativo 90 Contador 47 Economista 35 Engenheiro 18 Estatístico 7 Médico 3 Psicólogo 10 Técnico em assuntos educacionais 20 Técnico em comunicação social 9 Ministério dos Povos Indígenas Analista técnico-administrativo 30 Ministério do Planejamento e Orçamento Analista técnico-administrativo 45 Economista 15 Ministério da Cultura Analista técnico-administrativo 50 Total de vagas 6.590

Como concorrer

As provas do concurso unificado estão previstas para o dia 24 de fevereiro. As regras de participação estarão no edital da seleção. Dentre as informações que serão publicadas estão onde será a lotação do candidato, ou seja, onde ele irá trabalhar, e as orientações para escolher a vaga a que irá concorrer.

Estão previstas cotas para candidatos negros e indígenas e pessoas com deficiência, conforme determina a legislação federal.

Serão duas provas no mesmo dia. A primeira delas será objetiva sobre conhecimentos gerais e a segunda, de questões específicas e dissertativas por blocos temáticos. Os resultados da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024.

Após essa primeira fase, poderão ser agregadas, a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas a títulos acadêmicos, experiência profissional, apresentação de memoriais e provas práticas, entre outros documentos que possam ajudar a provar a qualificação do candidato para exercer o cargo.

As questões específicas ainda serão definidas pelas comissões organizadoras dos órgãos.

Há um guia sobre os concursos, que orienta os interessados sobre os pontos nos quais o candidato deve prestar atenção durante o processo, como a permissão de apenas uma inscrição por CPF (Cadastro de Pessoa Física), além de ser específico ao escolher o cargo no qual melhor se enquadra.

A inscrição deverá ter valor único. A banca realizadora ainda não foi escolhida.

Provas serão realizadas em 179 municípios

Segundo o governo, as provas do concurso nacional unificado serão realizadas em 179 municípios. Para escolher as cidades, ainda não divulgadas, foram levadas em consideração informações como densidade populacional, raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e facilidades de acesso entre elas.

Com isso, as cidades onde haverá prova terão mais de 100 mil habitantes. No Norte, poderão ser considerados municípios com 50 mil habitantes. Caso o município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, as provas serão aplicadas em cidades próximas.

Como escolher o cargo a que vai concorrer?

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação que estiverem disponíveis. Depois dessa escolha, os candidatos deverão indicar o cargo ou a carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido.

Segundo o MGI, o objetivo do Enem dos concursos públicos é "promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos", além de padronizar procedimentos na aplicação das provas federais e aprimorar os métodos de seleção dos servidores.

A intenção é "priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame", diz o órgão.