Exibida em Tóquio, nova picape Mitsubishi L200 chega ao Brasil em 2024

Entre dezenas de carros elétricos, a nova geração da picape Mitsubishi L200 é um dos poucos modelos a diesel exibidos no Japan Mobility Show. O utilitário mudou por completo e estreia no Brasil em 2024, provavelmente no segundo semestre.

A parte frontal está mais quadrada, com faróis divididos por uma moldura pintada de preto brilhante. Os LEDs vão em cima, e logo abaixo está o bloco ótico principal. O excesso de cromados, característica do modelo vendido hoje no Brasil, foi deixado de lado.

Mitsubishi apresenta nova geração da picape L200 no Salão do Automóvel de Tóquio; modelo deve ser lançado no Brasil em 2024 - Eduardo Sodré - 24.out.2023/Folhapress

As laterais da caçamba estão mais altas que antes, o que aumenta a capacidade volumétrica de carga. A picape também cresceu em comprimento e passou a ter 5,36 metros —são 6 cm a mais do que antes.

O banco traseiro tem encosto um pouco mais reclinado que antes, além de oferecer um vão livre maior para as pernas. Na frente, há assentos largos e com bom acabamento, mas o quadro de instrumentos mantém a simplicidade que caracteriza os utilitários da marca japonesa.

O motor 2.4 turbodiesel passou por mudanças para oferecer mais torque e potência. Agora são 214 cv, um ganho de 24 cv em relação a geração anterior.

A antiga direção hidráulica foi substituída pela assistência elétrica, o que coloca a L200 em dia com as concorrentes. O objetivo é se aproximar das líderes em vendas e fazer frente à nova Ford Ranger, que neste ano se tornou a picape mais moderna do segmento.

Entre janeiro e setembro deste ano, o utilitário da Mitsubishi teve 8.479 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos).

A Toyota Hilux, líder de mercado, acumula 34.048 licenciamentos no mesmo período, seguida por Chevrolet S10 (22.350) e Ranger (13.170).

Segundo Mauro Correa, CEO da HPE Motors (representante da Mitsubishi no Brasil), a empresa estuda se vai manter em linha alguma versão atual da L200. A picape é fabricada em Catalão (GO). O modelo atualizado será produzido na mesma unidade.

