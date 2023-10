Microsoft recebe aval para comprar produtora do 'Call of Duty' por US$ 69 bi

Londres | Reuters

O Reino Unido finalmente liberou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, um negócio de US$ 69 bilhões de dólares, depois de forçar a dona do Xbox a vender os direitos de streaming de games, incluindo "Call of Duty", para resolver preocupações com a concorrência.

O acordo foi bloqueado em abril pela Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido, que disse na ocasião que o negócio poderia dar à Microsoft domínio sobre o nascente mercado de jogos via streaming.

Mas o órgão regulador resolveu rasgar sua cartilha, reabrindo o caso depois que a Microsoft concordou em vender os direitos de streaming dos jogos da Activision para a Ubisoft Entertainment, com remédios para garantir que os termos sejam aplicáveis.

Logo da Microsoft em smartphone, tendo ao fundo personagens de jogos da Activision Blizzard. - REUTERS

O acordo foi o maior teste do poder global da CMA para enfrentar os gigantes da tecnologia desde que o Reino Unido deixou a União Europeia.

A CMA afirmou que "manter-se firme" diante das críticas das empresas resultou em um resultado melhor para a concorrência, os consumidores e o crescimento econômico.

A aprovação nesta sexta-feira abre caminho para que a Microsoft conclua o negócio até 18 de outubro, depois de estender o prazo para garantir a aprovação do Reino Unido.

A CMA disse que a concessão da Microsoft em relação ao streaming foi um "divisor de águas", acrescentando que foi a única agência de concorrência em todo o mundo a chegar a esse resultado.

"O novo acordo impedirá que a Microsoft bloqueie a concorrência nos jogos em nuvem à medida que esse mercado decola, preservando preços e serviços competitivos para os clientes no Reino Unido", afirmou o órgão.

A Microsoft anunciou o acordo no início de 2022, com o objetivo de impulsionar seu crescimento em jogos de console, dispositivos móveis, PCs e na nuvem. A companhia afirmou nesta sexta-feira que está "grata pela análise e decisão minuciosas da CMA".

"Agora cruzamos o último obstáculo regulatório para fechar essa aquisição, que acreditamos que beneficiará os jogadores e a indústria de videogames em todo o mundo", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith.

"A aprovação oficial da CMA é uma ótima notícia para o nosso futuro com a Microsoft, e estamos ansiosos para fazer parte da Equipe Xbox", afirmou a Activision Blizzard, em nota.