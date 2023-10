Stellantis anuncia produção de carros híbridos a etanol em Pernambuco a partir de 2024

Reuters

A Stellantis anunciou nesta terça-feira (17) que planeja alocar em 2024 parte da sua produção no polo automotivo de Goiana, no estado de Pernambuco, para fabricação de veículos com tecnologia "bio-hybrid", isto é, híbridos movidos a etanol.

"As novas tecnologias híbridas estarão disponíveis já a partir do próximo ano", disse a montadora em comunicado.

Segundo a Stellantis, a produção a partir do próximo ano também incluirá os veículos 100% elétricos a bateria desenvolvidos pela empresa no Brasil.

Stellantis fez em 2022 sete anos de operações no Polo Automotivo de Pernambuco e 350 mil unidades produzidas do Jeep Compass - Divulgação

A iniciativa, segundo a montadora, faz parte de sua estratégia global de descarbonização da mobilidade, que prevê descarbonização total das operações e produtos da empresa até 2038, e redução de 50% das emissões de CO2 até 2030.

"Nossa prioridade é descarbonizar a mobilidade, e queremos fazer isto de modo acessível para o maior número de consumidores, desenvolvendo tecnologias e componentes no Brasil", disse o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa, em nota.

A Stellantis prevê aumentar o número de fornecedores de componentes e sistemas no entorno da fábrica de Goiana, de 38 para 50, no curto prazo.

"Ao longo dos próximos anos, no horizonte do desenvolvimento da nova família de veículos híbridos e elétricos, a cadeia de valor deverá contar com 100 fornecedores instalados em Pernambuco", acrescentou a Stellantis, que pretende avançar com a tecnologia de propulsão híbrida, que combina motores térmicos com eletrificação, em outros dois polos automotivos: Betim (MG) e Porto Real (RJ).