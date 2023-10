Vencedores da 33ª edição da Folha Top of Mind se reúnem em São Paulo

São Paulo

A cerimônia de premiação da 33ª edição da Folha Top of Mind ocorre na noite desta terça-feira (31), a partir das 19h, no Tokio Marine Hall, casa de espetáculos que fica na zona sul de São Paulo. Exclusivo para convidados, a festa deverá reunir cerca de 1.500 pessoas, entre elas representantes das maiores empresas do país, como CEOs, diretores de marketing e publicitários.

A apresentação da festa fica a cargo dos atores Denise Fraga e Aílton Graça. O comediante Marcelo Marrom também fará intervenções durante a cerimônia. Neste ano, o trio abre um formato inédito dentro da premiação.

Torcida de marca durante cerimônia da Top of Mind 2022 - Bruno Santos/Folhapress

Graça, que estará em cartaz nos cinemas a partir desta quinta (2) na pele do ator que dá nome ao longa "Mussum - O Filmis", diz ser gratificante estar presente em um evento que celebra uma das maiores pesquisas do gênero no mundo. "O prêmio é um modo de agradecer e reconhecer o trabalho de tantas pessoas que estão por trás das marcas de grandes nomes que nós conhecemos", ele afirma.

A Folha Top of Mind é um indicador relevante para as marcas entenderem se estão no caminho certo, analisa Mariana Munis, professora de marketing e comportamento do consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. "A partir do momento em que as pessoas reconhecem uma marca e acreditam que ela seja a mais importante, isso mostra que os seus investimentos não são à toa."

Neste ano, a premiação irá trazer, como de costume, o símbolo máximo da festa, o elefante. Só que, desta vez, representado por mais cinco modelos criados por diferentes artistas plásticos.

Os criativos paquidermes estarão no hall de entrada do evento. A ideia é que, após a festa, os coloridos elefantes marquem presença em outros pontos da cidade de São Paulo. Ligado à memória, o animal representa a pesquisa Datafolha e o troféu entregue aos vencedores.

Todas as informações sobre as marcas campeãs em 80 categorias pesquisadas em todo o país pelo Datafolha chegarão às mãos dos leitores na revista especial Folha Top of Mind 2023, que circula nesta quarta (1º), junto com a Folha.

Prêmio Folha Top of Mind 2023

Evento exclusivo para convidados

Quando: Nesta terça (31), a partir das 19h

Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, zona sul de São Paulo

Saiba mais: folha.com/topofmind