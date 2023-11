A pressão para que a precificação do carbono ajude na descarbonização de nossas economias não desapareceu.

O mecanismo de ajuste de fronteira de carbono (CBAM) da União Europeia começou entrou em vigor no início deste mês —o comissário da economia do bloco garante às empresas não pertencentes à UE que elas serão tratadas da mesma forma que as empresas locais— e o FMI, antes de suas reuniões anuais na próxima semana, publicou novos argumentos a favor da precificação do carbono.

Fazenda de restauração da floresta e de créditos de carbono - Zanone Fraissat - 2.mar.2023/Folhapress

Já se passaram alguns anos desde que a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, começou a bater o tambor por um preço mínimo global para o carbono. Apesar da alergia política a qualquer coisa que se assemelhe a impostos sobre carbono no estado-membro mais influente do FMI, parecia que a campanha poderia ganhar algum impulso. Na época, poderia ser habilmente comparada à reforma tributária corporativa internacional, um pilar central do qual era um preço mínimo global para as taxas de imposto corporativo. Até mesmo os Estados Unidos mostraram interesse em formar um "clube do carbono" no setor siderúrgico, o que traria o benefício político de manter o aço chinês de alta emissão fora do país.

O FMI agora desenvolveu um novo argumento, que vai incomodar os estrategistas políticos de centro-direita que estão tentando conquistar eleitores com argumentos econômicos. Em seu novo relatório, o Fundo estima os efeitos na sustentabilidade fiscal de pacotes de políticas climáticas que dependem apenas de gastos e subsídios, e aqueles que também fazem com que os emissores paguem por meio de um imposto ou preço sobre o carbono. Os resultados são significativos: a escolha é entre aumentar as proporções da dívida pública em relação ao PIB em 10 a 15 pontos percentuais (com impostos sobre carbono) ou cerca de 50 (sem eles)! O problema é que, se você atrasar um imposto sobre carbono, sua situação de dívida pública de longo prazo piorará.

O truque, é claro, é tornar a precificação do carbono politicamente aceitável. Mas existem muitas maneiras de ajudar na política. A proposta do FMI estabeleceu um sistema de um preço mínimo equivalente para impostos sobre carbono —ou seja, os países poderiam escolher se os emissores pagariam por meio de impostos, precificação do carbono ou regulamentações. E nas apresentações das propostas, o FMI apresentou ilustrações em que os países mais pobres têm preços mínimos mais baixos do que os mais ricos. Nesse sentido, é significativo —e não suficientemente notado— que os líderes reunidos na Cúpula do Clima da África no mês passado pediram um regime global de tributação do carbono, incluindo o comércio de combustíveis fósseis, transporte marítimo e aviação.

Precisamos da precificação do carbono muito mais hoje do que há apenas alguns anos. A triste verdade é que os incentivos econômicos para investir na transformação energética de que precisamos pioraram significativamente, tanto por causa do aumento dos custos quanto das taxas de juros mais altas. Um exemplo: a política monetária restritiva adotada pela maioria dos bancos centrais das economias avançadas (exceto o do Japão) prejudicou as perspectivas das empresas de energia renovável.

Um argumento de economia política para um regime global de precificação do carbono é que, sem ele, iniciativas unilaterais proliferarão —porque nenhuma economia séria em relação às mudanças climáticas desejará que suas indústrias simplesmente migrem para outras economias que não se importam com o planeta.

O CBAM da UE é apenas o começo, e sua mera existência fortalece os incentivos para que os parceiros comerciais do bloco implementem sistemas equivalentes de precificação do carbono (que os isentará do imposto de fronteira). Olhe para o Reino Unido como um exemplo: desde que seu esquema de comércio de emissões se desvinculou do da UE, os preços do carbono no Reino Unido caíram para menos da metade dos preços da UE.

Mas para os exportadores do Reino Unido para a UE, isso não é uma economia de custos: eles terão que pagar o CBAM da UE para compensar o preço mais baixo do carbono doméstico. Essa receita fiscal irá para a UE em vez de para o Tesouro do Reino Unido. Uma maneira ruim de atirar no próprio pé, você pode dizer. O ponto maior é claro: a acessibilidade exigirá que os emissores paguem mais, não menos.