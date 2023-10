Reportagem da Folha desta quarta (4) mostrou que o setor mais impactado pela precificação do carbono é a pecuária. Dos 13,85% de aumento de custos, mais da metade é efeito do desmatamento, que impacta esse setor e também se propaga por outros, como alimentos e bebidas. Nesse último, mais de 90% do custo é indireto, segundo estudo divulgado pelo Banco BV e pela startup Deep.

Veja abaixo os gráficos e leia aqui a reportagem completa sobre o tema.

O Brasil já possui algumas iniciativas nesse sentido, como o projeto de lei que regula o mercado de crédito de carbono, aprovado pelo Senado.

Gado em fazenda de Uberaba que adota ações de sustentabilidade e faz integração entre floresta e pecuária - Divulgação-06.mai.2021/Fazenda Ipê Ouro

IR e precatórios

Na terça (3) publicamos entrevista com o economista e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central Alexandre Schwartsman (leia aqui) avaliando que o pacote de medidas do governo para aumentar a arrecadação está superestimado e não garante o cumprimento das metas previstas no arcabouço fiscal.

Ele também fala sobre a questão do pagamento dos precatórios atrasados: "Não vamos inventar coisa nova. Põe os precatórios em dia, e vamos zerar o jogo."