Bilionários dos EUA dizem ter concluído compra de terras para criar cidade utópica do zero

Bloomberg

Um grupo do Vale do Silício apoiado por bilionários disse ter adquirido todas as terras necessárias para construir uma cidade utópica no norte da Califórnia, após comprar discretamente mais propriedades no último mês.

A Flannery Associates, empresa por trás do projeto California Forever, adquiriu pelo menos sete terrenos adicionais totalizando cerca de 330 hectares no Condado de Solano em outubro, de acordo com registros do condado.

A empresa agora possui mais de 21,4 mil hectares na área —após algumas propriedades terem mudado de mãos— onde planeja criar uma comunidade sustentável e caminhável que, segundo eles, geraria milhares de empregos.

"Com relação a futuras compras, exceto por algumas propriedades restantes que a Flannery tem sob contrato e fechará nas próximas semanas, a Flannery adquiriu todas as terras de que precisa e não prevê fazer mais compras", disse a empresa em comunicado.

Imagem aérea de fazenda comprada pela Flannery perto de Rio Vista, na Califórnia - Justin Sullivan - 29.ago.2023/Getty Images via AFP

O grupo de investidores é liderado por Jan Sramek, ex-trader do Goldman Sachs, e apoiado por magnatas da tecnologia como o ex-presidente da Sequoia Capital, Mike Moritz, o co-fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e o capitalista de risco Marc Andreessen.

Eles gastaram mais de US$ 800 milhões adquirindo terras para o projeto, uma compra feita de forma extremamente discreta ao longo de vários anos, mas que foi revelada no final de agosto.

Desde então, o projeto tem enfrentado críticas de autoridades locais e moradores que temem o impacto de seus planos no meio ambiente, na economia agrícola local e na segurança da vizinha Base Aérea de Travis.

Agravando as tensões, a Flannery está processando um grupo de proprietários de terras de Solano por supostamente conspirarem para inflar os valores de suas propriedades em US$ 170 milhões.

A Flannery está buscando pelo menos US$ 510 milhões em danos, ou três vezes o valor supostamente inflado pela fixação de preços. Os proprietários de terras negam a acusação e estão buscando o arquivamento do processo.

Alguns dos terrenos que a Flannery comprou no último mês eram de propriedade da Barnes Family Ranch Associates, Lambie Ranch Associates e Kirby Hill Associates, três dos réus nomeados na ação protocolada em maio no tribunal federal de Sacramento.

A Flannery confirmou na quinta-feira (2) que pagou US$ 44,5 mil por hectare para chegar a um acordo com Barnes, Lambie e Kirby, o equivalente a três vezes o valor de mercado

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As vendas de terras vieram à tona após recentes documentos judiciais revelarem o relato mais completo até o momento das acusações dos proprietários de terras contra a Flannery.

Os réus alegam que a Flannery usou táticas de pressão para convencer os agricultores, alguns dos quais cultivam na região há mais de um século, a venderem suas terras contra a vontade deles.

Eles afirmam que a Flannery colocou membros da família uns contra os outros, despejou e rescindiu contratos de arrendamento com agricultores que se recusaram a negociar e usou o custo do litígio para forçar a venda das terras, de acordo com os documentos.

Um advogado representando os réus não pôde ser contatado imediatamente para comentar.

O projeto California Forever tem sido envolto em segredo desde o seu início. As misteriosas compras há muito tempo levantavam preocupações de segurança nacional, já que parte das terras cerca a base aérea, um importante centro militar dos EUA. Isso levou legisladores locais a pedirem uma investigação federal e a buscar mais transparência em relação à divulgação das compras de terras agrícolas.