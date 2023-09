Rancho nos EUA rejeita oferta de R$ 84 milhões de bilionários que querem criar cidade do zero

Bloomberg

Uma histórica fazenda de gado no condado de Solano, na Califórnia, tem sido alvo de um grupo secreto apoiado por bilionários que está comprando grandes extensões de terra para criar uma nova cidade a nordeste de San Francisco.

A última oferta, de US$ 17 milhões (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual), feita em meados de julho pela Flannery Associates LLC foi por cerca de 380 hectares numa propriedade conhecida como Rancho Petersen, conforme termos de compromisso, propostas e emails obtidos pela Bloomberg News por meio da Lei de Registros Públicos da Califórnia. Ela foi recusada pela agência de água local, proprietária do terreno.

Imagem aérea de fazenda comprada pela Flannery perto de Rio Vista, na Califórnia - Justin Sullivan - 29.ago.2023/Getty Images via AFP

"O grupo Flannery abordou a agência de água em várias ocasiões com o objetivo de comprar a totalidade ou parte do Rancho Petersen", disse Chris Lee, gerente-geral da Agência de Águas do Condado de Solano, por telefone na sexta-feira (8). "Todas as ofertas foram rejeitadas."

A Flannery é apoiada pelo ex-presidente da Sequoia Capital, Mike Moritz, pelo cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e pelo capitalista de risco Marc Andreessen, entre outros.

Os documentos mostram que, embora alguns proprietários de terras no condado de Solano não tenham aceitado ofertas substanciais da Flannery por suas terras, muitos o fizeram: os investidores compraram pelo menos 21 mil hectares de terras agrícolas desde 2019.

A existência e a missão do grupo de construir uma cidade do zero só se tornaram públicas no final de agosto, quando o New York Times e outros meios de comunicação expuseram a identidade dos investidores e o alcance do seu projeto.

Desde então, o grupo Flannery revelou um novo site explicando a visão da California Forever —uma cidade transitável alimentada por energia verde que criará milhares de empregos—, juntamente com planos para começar a interagir com autoridades públicas e a comunidade.

Os documentos obtidos pela Bloomberg mostram que a Flannery abordou a agência de águas de Solano em janeiro com um projeto de termo de compromisso e revisou sua oferta várias vezes depois de enfrentar resistência da agência.

Lee escreveu num email em abril que a agência de águas recusou a oferta porque precisa da terra para fins de habitat e mitigação e que o preço não era um "fator decisivo".

O advogado da Flannery, Richard Melnyk, expressou frustração em sua correspondência com Lee sobre os planos da agência de usar parte do Rancho Petersen para mitigação.

"Dependendo de onde estiver e da área cultivada, isso pode mudar muito o negócio", escreveu Melnyk em resposta. "Isso não nos impede necessariamente de fazer algo, mas as condições podem mudar."

Os documentos também mostram que a Flannery fez de tudo para esconder a identidade de seus proprietários.

Em junho, um advogado da Flannery respondeu a uma carta do Departamento de Agricultura dos EUA, que dizia que a agência tomou conhecimento das compras de terras pela Flannery e que a empresa seria legalmente obrigada a divulgar se tivesse proprietários estrangeiros.

Em resposta, a Flannery não revelou quem está por trás da empresa, mas disse que "nenhum estrangeiro detém qualquer interesse significativo ou controle substancial sobre a Flannery, seja agora ou no momento da compra de qualquer terreno feita pela Flannery".

