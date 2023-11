Bolsa oscila com avanço de Petrobras, mas queda de Vale; dólar tem leve alta

São Paulo

A Bolsa brasileira operava em leve alta na manhã desta terça-feira (28) impulsionada pelas ações da Petrobras, que acompanham a subida do petróleo no exterior, mas com ganhos limitados por uma forte queda das ações da Vale.

Investidores repercutem, ainda, a divulgação do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15), que acelerou a 0,33% em novembro. Apesar da alta, a leitura é que os novos dados não afetam as projeções de cortes de juros no Brasil.

Já o dólar começou o dia em leve queda, mas também passou a oscilar, enquanto investidores tentam alinhar apostas sobre as próximas decisões sobre juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

Às 10h50, o Ibovespa subia 0,05%, praticamente estável aos 125.799 pontos, enquanto o dólar subia 0,10%, cotado a R$ 4,903.

Painel eletrônico de índices de mercado na B3, a Bolsa brasileira, em São Paulo - Paulo Whitaker - 7.jan.2016/Reuters

Na terça (27), o Ibovespa e o dólar encerraram o pregão rondando a estabilidade, enquanto operadores no mercado doméstico e no exterior esperam a divulgação de importantes dados econômicos nos Estados Unidos, em semana de agenda intensa.

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sessão em elevação de 0,17%, a 125.736 pontos. Em Nova York, as bolsas também fecharam perto da estabilidade, com viés de queda, em sessão com pouca oscilação.

O mercado doméstico monitora as pautas econômicas de Brasília, que terá uma agenda intensa nesta semana. No radar no Congresso estão as medidas de aumento de arrecadação, a Reforma Tributária e o veto do presidente à prorrogação da desoneração da folha de pagamento, e no STF (Supremo Tribunal Federal) os olhos estão voltados à votação da ação sobre o pagamento de precatórios.

No exterior, a agenda da semana também está cheia nos Estados Unidos, com a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre, dados de inflação e o Livro Bege, que mostra a situação econômica nos estados americanos onde o Federal Reserve, Banco Central do país, atua.