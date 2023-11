Bradesco troca presidente e indica Marcelo Noronha para chefia do banco

São Paulo | Reuters

O Bradesco anunciou nesta quinta-feira (23) que seu conselho de administração indicou Marcelo Noronha para o cargo de presidente-executivo da instituição, assumindo o comando do grupo no lugar de Octavio de Lazari Jr.

Segundo o banco, Lazari agora vai ocupar uma cadeira no conselho de administração do Bradesco.

"A mudança tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos robustos para os próximos anos", afirmou o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, em comunicado.

Após a divulgação da troca de comando, as ações do Bradesco abriram em forte alta. Às 10h13, os papéis preferenciais (com direito a voto) subiam 3,11%, enquanto os ordinários (sem direito a voto) avançavam 2,94% e estavam entre os mais negociadas da sessão.

Lazari, 60, assumiu o comando do Bradesco em 2018. O executivo iniciou sua carreira no próprio banco em 1978. Noronha, 58, é atualmente vice-presidente do banco, posto assumido em 2015.

O agora ex-presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari Jr.; banco anunciou Marcelo Noronha para a presidência - Carla Carniel - 20.set.2022/Reuters

"A indicação do senhor Marcelo decorreu da sua vasta experiência profissional adquirida ao longo de mais de 38 anos no mercado financeiro, 20 dos quais dedicados à Organização Bradesco", afirmou o banco.

Segundo o Bradesco, a nomeação acatou recomendação do comitê de nomeação e sucessão do banco.

Marcelo Noronha está no Bradesco desde 2003 e ocupou cargos em diferentes áreas do banco até alcançar a posição de vice-presidente da instituição. É formado em Administração pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e tem especialização em Finanças pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).

O Bradesco encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 4,6 bilhões, 11,5% a menos que no mesmo período de 2022, num resultado pior que o esperado pelo mercado, que previa R$ 4,68 bilhões.

Os números menores do que o esperado foram fruto de uma manutenção do nível de empréstimos concedidos pelo banco. A carteira de crédito expandida subiu 1% em relação a junho, para R$ 877,5 bilhões em setembro.

Na ocasião de divulgação dos resultados de julho a setembro, Lazari afirmou que "o pior ficou para trás" e que os índices de inadimplência antecedente, de 15 a 90 dias, mostram redução para os próximos trimestres.

