Disney adquire controle total da Hulu por US$ 8,6 bi

A Disney, acionista majoritário da Hulu, anunciou, nesta quarta-feira (1º), que comprará um terço da plataforma de streaming por US$ 8,6 bilhões (R$ 43,16 bilhões) da NBCUniversal, uma subsidiária da operadora de cabo Comcast, para adquirir o controle total da empresa.

A gigante americana agora será a única proprietária da Hulu, que já está disponível em seus serviços de assinantes, incluindo o Disney+ e a plataforma de transmissão de conteúdo esportivo ESPN+.

A compra fará com que a Hulu seja avaliada em US$ 27,5 bilhões, mas a expectativa da Disney é que a avaliação seja concluída em 2024. O CEO da Comcast, Brian Roberts, disse recentemente que acredita que a Hulu vale US$ 60 bilhões. A Netflix, principal concorrente, hoje é avaliada em cerca de US$ 180 bilhões.

Logo da Walt Disney; empresa comprou um terço da Hulu e se tornou a única proprietária do serviço - Brendan McDermid - 14.dez.2017/Reuters

A compra acontece enquanto Bob Iger, CEO da Disney, enfrenta pressão para reduzir custos. Se pagar US$ 8,6 bilhões à Comcast, a Disney terá cerca de US$ 3 bilhões em caixa, então uma revisão significativa para cima na avaliação da Hulu poderia pesar em seu balanço patrimonial.

A Hulu é casa de séries como "Only Murders in the Building" e "The Bear", e vive um impasse desde 2019, quando a Disney aumentou sua participação no serviço para 67% após a aquisição da 21st Century Fox.

"Aguardamos o processo de avaliação e a determinação de valor de mercado justo da Hulu, que esperamos que reflita o valor extraordinário do negócio", disse a Comcast em comunicado.

A estrutura de propriedade conjunta da Hulu resultou em uma saga incômoda e longa entre a Disney e a Comcast, que estão competindo entre si pelos assinantes de seus próprios serviços de streaming.

Iger, que voltou ao comando da Disney no ano passado, sugeriu recentemente que a Hulu não era essencial para sua empresa, chamando sua programação de "indiferenciada". No entanto, ele voltou atrás e disse que planeja manter a Hulu e integrá-la ao serviço de streaming Disney+.

As ações da Disney caíram 6,7% este ano, desempenho abaixo do mercado em geral. Elas ficaram praticamente inalteradas nesta quarta.