Indústrias poluentes dizem que custo de ar mais limpo é muito alto

Nova York | The New York Times

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos está prestes a anunciar novas regulamentações sobre fuligem —as partículas geradas por caminhões, fazendas, fábricas, incêndios florestais, usinas de energia e estradas empoeiradas. Por lei, a agência não deve considerar o impacto nas indústrias poluentes. Na prática, ela o faz —essas indústrias estão alertando sobre consequências econômicas graves.

De acordo com a Lei do Ar Limpo, a cada cinco anos, a EPA reexamina a ciência em torno de vários poluentes prejudiciais. A matéria particulada fina é extremamente perigosa quando penetra nos pulmões humanos, e a lei tem levado a uma grande redução nas concentrações em áreas como Los Angeles e o Vale do Ohio.

Um oficial de política dirige à frente de uma refinaria industrial de petróleo, em Pasadena, no Texas - Loren Elliott/Reuters

Mas tecnicamente, não há nível seguro de matéria particulada, e a fumaça de incêndios florestais cada vez mais intensos impulsionados por mudanças climáticas e décadas de má gestão florestal tem revertido o progresso recente. A administração Biden decidiu encurtar o ciclo de revisão depois que a EPA na administração Trump concluiu que nenhuma mudança era necessária. À medida que a decisão se aproxima, os grupos empresariais estão aumentando a resistência.

No mês passado, uma coalizão de grandes indústrias, incluindo mineração, petróleo e gás, manufatura e madeireiras, enviou uma carta ao chefe de gabinete da Casa Branca, Jeffrey Zients, alertando que "não haveria espaço para novo desenvolvimento econômico" em muitas áreas se a EPA prosseguisse com um padrão tão rigoroso quanto estava considerando, colocando em perigo a recuperação da indústria manufatureira que o presidente Joe Biden havia impulsionado com leis de financiamento de ações climáticas e investimentos em infraestrutura.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Há vinte anos, a geração de energia elétrica causava emissões de fuligem muito mais altas, então "havia espaço" para tornar os padrões de qualidade do ar mais rigorosos, disse Chad Whiteman, vice-presidente de meio ambiente e assuntos regulatórios do Instituto Global de Energia da Câmara de Comércio, em uma entrevista. "Agora, chegamos ao ponto em que os custos são extremamente altos", disse ele, "e começamos a encontrar consequências não intencionais".

Pesquisas mostram que nas primeiras décadas após a aprovação da Lei do Ar Limpo em 1967, as regras reduziram a produção, o emprego e a produtividade em indústrias intensivas em poluição. É por isso que o custo dessas regras muitas vezes tem gerado protestos da indústria. Desta vez, produtores de aço e alumínio expressaram objeções especialmente fortes, com uma empresa prevendo que um padrão mais rigoroso "diminuiria muito a possibilidade" de reiniciar uma fundição em Kentucky que foi desativada em 2022 devido aos altos preços de energia.

No entanto, novas fábricas tendem a ter sistemas de controle de poluição muito mais eficazes. Isso é especialmente verdadeiro para duas indústrias de manufatura avançada que a administração Biden incentivou especificamente: semicondutores e fabricação de painéis solares. Associações comerciais dessas indústrias disseram por e-mail que um padrão mais baixo para matéria particulada não era uma preocupação significativa.

Independentemente disso, defensores da saúde pública argumentam que as mortes, doenças e perda de produtividade evitadas causadas pela poluição do ar superam em muito o custo. A EPA estima que os benefícios potenciais cheguem a até US$ 55 bilhões até 2032 se o limite for reduzido para 9 microgramas por metro cúbico, em comparação com os atuais 12 microgramas. Isso é muito mais do que os US$ 500 milhões que a proposta custaria em 2032, segundo a estimativa da agência.

Então, como as comunidades estão avaliando as possíveis compensações?

Em nível estadual, isso depende, em grande parte, da política: dezessete procuradores-gerais democratas escreveram uma carta conjunta em apoio a regras mais rigorosas, enquanto dezessete procuradores-gerais republicanos escreveram uma carta a favor do status quo.

Mas também depende da mistura de indústrias predominantes em uma área local. Ohio oferece um contraste esclarecedor.

Pegue Columbus, um centro de longa data de sedes de marcas de consumo que nos últimos anos tem se inclinado mais para serviços profissionais, como bancos e seguros. A Comissão de Planejamento Regional de Mid-Ohio, uma coalizão de governos metropolitanos, pediu à EPA que imponha o padrão de 9 microgramas.

"Pode haver alguns custos econômicos para grandes indústrias poluentes, mas há custos reais para a saúde e o meio ambiente se não fizermos nada", disse Brandi Whetstone, uma oficial de sustentabilidade da comissão.

Columbus incorreria em menos custos com regulamentações mais rigorosas, tendo desfrutado de um forte crescimento de empregos nos últimos anos impulsionado por indústrias de colarinho branco. Mas os líderes locais também acreditam que o ar limpo é uma vantagem competitiva, com o poder de atrair tanto novos residentes quanto novos negócios que valorizam isso.

Jim Schimmer, diretor de desenvolvimento econômico do Condado de Franklin, que inclui Columbus, tem defendido um plano para transformar um antigo aeroporto de propriedade do condado em um hub de transporte e logística de baixas emissões, completo com painéis solares e caminhões de curta distância eletrificados, e ele acredita que regras mais rigorosas sobre matéria particulada poderiam ajudar.

"Esta é uma ótima oportunidade para nós", disse Schimmer. A área de Cleveland é uma história diferente, com alta concentração de produção de aço, produtos químicos, aviação e máquinas. Seu conselho de planejamento regional se recusou a comentar sobre a perspectiva de regras mais rigorosas de qualidade do ar. Chris Ronayne, o executivo democrata do condado de Cuyahoga, foi cauteloso ao discutir o assunto, enfatizando a necessidade de assistência financeira para ajudar as empresas a se atualizarem e reduzirem suas emissões.

Defensores da saúde pública argumentam que a EPA deve estabelecer seu padrão independentemente da assistência disponível para cobrir o custo de conformidade.

A Califórnia, por exemplo, gastou mais de US$ 10 bilhões para ajudar fábricas e agricultores a poluírem menos. É o único estado com áreas em "violação grave" do padrão estabelecido de 12 microgramas por metro cúbico de material particulado. Os seis condados mais poluídos do país, que incluem as cidades de Fresno e Bakersfield, têm leituras anuais acima de 16 microgramas.

Aqui está um ponto de acordo entre defensores e muitos oponentes de um padrão mais rigoroso: se a EPA avançar com regras mais rígidas, também deve reprimir as fontes de poluição, incluindo ferrovias, navios e aviões, sob sua única jurisdição. (A agência propôs um padrão mais rigoroso para caminhões pesados, em torno do qual uma luta semelhante está ocorrendo.)

Rebecca Maurer é membro do Conselho Municipal que representa um bairro de Cleveland que tem uma das piores poluições da área. Seu escritório frequentemente recebe pedidos de eleitores em busca de ajuda com moradias mais seguras para crianças com asma, que ocorre em taxas alarmantes. O distrito abrange um cluster industrial que inclui duas usinas siderúrgicas, uma usina de asfalto, um depósito de reciclagem, pátios ferroviários e várias pequenas fábricas.

Essa é a fonte mais visível de emissões, mas Maurer acredita que as muitas rodovias de seu distrito - e os caminhões movidos a diesel que trafegam nelas - oferecem a maior oportunidade para limpar o ar, o que requer ação estadual e federal. E empregos em manufatura leve são necessários para empregar os dois terços dos residentes do condado que não possuem diploma universitário, disse ela.

"O que não queremos é outra usina de asfalto, e não queremos comércio eletrônico", disse Maurer. "Queremos algo intermediário. Estamos tentando encontrar um equilíbrio entre essas plantas altamente poluentes e empregos de baixa densidade e baixa remuneração em armazéns."