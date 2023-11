Veja o ranking de profissões com os maiores salários para 2024

São Paulo

As profissões ligadas ao mercado financeiro aparecem entre as atividades que devem ser mais bem pagas em 2024, segundo ranking de salários com mais de 400 cargos em áreas como finanças, tecnologia, jurídico e vendas.

Os dados do Guia Salarial da Robert Half, consultoria especializada em carreiras, também indicam que as profissões ligadas a agronegócio, tecnologia, varejo, saúde, indústria e energia são as que devem ter mais contratações no ano que vem.

A Folha reuniu todos os salários do ranking, que podem ser consultados abaixo, de acordo com a área de atuação. A tabela também mostra as remunerações de acordo com a experiência profissional (iniciante, intermediário e sênior/experiente) em cada uma das atividades.

Segundo o ranking, o cargo com o maior salário esperado para 2024 é o de diretor financeiro de empresas de grande porte, para profissionais tanto iniciantes quanto experientes, com piso de R$ 60 mil. Já o de menor remuneração fica para iniciantes na função de analista de suporte júnior, com remuneração de R$ 3.400.

O guia também leva em consideração o tamanho da empresa para estimar a perspectiva de remuneração. As empresas classificadas como de pequeno (P) e médio (M) portes são as com faturamento de até R$ 500 milhões por ano e de grande (G) as que possuem faturamento anual acima de R$ 500 milhões.

A tabela mostra, em parte das profissões, se aquela remuneração é esperada para empresas pequenas, médias ou grandes.

A classificação é diferente para companhias na área jurídica em que pequeno porte/boutique são escritórios com até 30 advogados, médio porte são as que possuem até 150 colaboradores, e grande porte, acima de 150.

Expansão nas contratações e especialização profissional

Leonardo Berto, gerente da Robert Half, afirma que a mudança no modelo operacional e de gestão das empresas está relacionada às dificuldades geradas com a pandemia de Covid-19 e ao descompasso entre as contratações e a expansão do mercado.

"As empresas mudaram o jeito com que costumam realizar o processo interno, desde vendas até produção, aprenderam a ter mais produtividade. Normalmente o mercado de contratação obviamente respeita os movimentos do PIB (Produto Interno Bruto) e desenvolvimento do mercado economicamente falando, mas não necessariamente na mesma proporção", diz.

Os dados indicam que 70% das empresas consultadas têm algum grau de preocupação em sua capacidade de reter e atrair profissionais talentosos.

Entre as companhias, 54% têm planos de fazer novas contratações, enquanto 32% planejam manter os colaboradores efetivados.

Ter boa especialização e experiência são considerados pontos centrais para o aumento da remuneração por 47% e 43% das companhias, respectivamente.

"Quando você olha o ambiente corporativo, a demanda do mercado de trabalho, percebe que há uma carência em termos de especialização. Então, para as posições pesquisadas, há valorização pelo crescimento do mercado e valorização pela chamada guerra de talentos", afirma Berto.

Habilidades extracurriculares

O Guia Salarial indica habilidades extracurriculares —ligadas a aspectos sociais e emocionais, também chamadas de "soft skills"— mais valorizadas pelas empresas e consideradas diferenciais na contratação.

As empresas tendem a valorizar:

Comunicação, capacidade de compartilhar ideias e informações de forma clara;

Adaptabilidade, capacidade de enfrentar desafios e achar soluções em momentos de crise ou de alta pressão;

Resiliência, capacidade de manter as atividades em funcionamento em momentos de crise;

Relacionamento interpessoal, capacidade de interagir com diferentes áreas, funcionários e departamentos da empresa;

Flexibilidade, capacidade de adaptação a novos cenários, regras e demandas

"Hoje, o acesso ao conhecimento técnico é facilitado, o que faz com que a empresa priorize no processo seletivo o fator humano em candidatos igualmente qualificados. Então, as habilidades comportamentais têm papel crucial na seleção, sendo mais que um diferencial", afirma Berto.

Tendências e habilidades por área

Mercado financeiro

Setores com mais contratações: bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets

bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets Profissionais mais procurados: analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos, analista/associate de M&A

analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos, analista/associate de M&A Habilidades técnicas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento setorial para análise de mercado

inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento setorial para análise de mercado Habilidades comportamentais: perfil empreendedor, foco na entrega de resultados, visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, gestão facilitadora

perfil empreendedor, foco na entrega de resultados, visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, gestão facilitadora Profissionais mais difíceis de encontrar: crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking, digital innovation

crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking, digital innovation Certificações mais exigidas: CFP, CFA, Ancord, CGA, Acams/PQO

Finanças e Contabilidade

Setores com mais contratações: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura

saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura Profissionais mais demandados: planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal, relações com investidor

planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal, relações com investidor Habilidades técnicas: inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros/viabilidade/modelagem financeira

inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros/viabilidade/modelagem financeira Habilidades comportamentais: escuta ativa, adaptabilidade, dinamismo, resiliência, relacionamento interpessoal

escuta ativa, adaptabilidade, dinamismo, resiliência, relacionamento interpessoal Profissionais mais difíceis de encontrar: contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês, planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade

contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês, planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade Certificação mais exigida: CRC ativo

Tecnologia

Setores com mais contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação

banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação Profissionais mais demandados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI

consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados

ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados Habilidades comportamentais: capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, liderança

capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, liderança Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud

ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud Certificações mais exigidas: Infraestrutura (Cobit, CCPV; Redes) CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud (Azure, AWS, GoogleCloud), Segurança da informação (CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+, Certificações Salesforce

Vendas e Marketing

Setores com mais contratações: agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia

agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia Profissionais mais procurados: especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM

especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM Habilidades técnicas: idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios;

idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios; Habilidades comportamentais: adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia, flexibilidade

adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia, flexibilidade Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista em business intelligence, especialista em transformação digital, analista de marketing digital

especialista em business intelligence, especialista em transformação digital, analista de marketing digital Certificações mais exigidas: Power BI, CRM, Google Ads, SEO, Inbound Marketing

Engenharia

Setores com mais contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia

agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia Profissionais mais procurados: gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG

gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG Habilidades técnicas: idioma, SGI (Sistema de Gestão Integrada), inovação, MS-Project, tech skills

idioma, SGI (Sistema de Gestão Integrada), inovação, MS-Project, tech skills Habilidades comportamentais: flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia

flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria

especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria Certificações mais exigidas: ferramentas de projetos, ESG, tecnologia para análise de dados, lean manufacturing, ERPs

Recursos Humanos

Setores com mais contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, Infraestrutura

saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, Infraestrutura Profissionais mais procurados: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração

generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração Habilidades técnicas: idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração

idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração Habilidades comportamentais: relacionamento interpessoal, visão de negócios, adaptabilidade, hands on, inteligência emocional

relacionamento interpessoal, visão de negócios, adaptabilidade, hands on, inteligência emocional Profissionais mais difíceis de encontrar: administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês, analista generalista com inglês

administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês, analista generalista com inglês Certificações mais exigidas: CFP, CFA, Ancord, CGA, ACAMS/PQO

Jurídico

Setores com mais contratações: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde

escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde Profissionais mais procurados: empresarial/M&A, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/Reforma Tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos, compliance

empresarial/M&A, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/Reforma Tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos, compliance Habilidades técnicas: inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios)

inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios) Habilidades comportamentais: resiliência (empresas e escritórios), autogestão (empresas e escritórios), flexibilidade e adaptabilidade (empresas e escritórios), perfil comercial, negocial e/ou empreendedor (escritórios), relacionamento interpessoal (empresas)

resiliência (empresas e escritórios), autogestão (empresas e escritórios), flexibilidade e adaptabilidade (empresas e escritórios), perfil comercial, negocial e/ou empreendedor (escritórios), relacionamento interpessoal (empresas) Profissionais mais difíceis de encontrar: project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais, infraestrutura/regulatório/administrativo

project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais, infraestrutura/regulatório/administrativo Certificações mais exigidas: mestrado, doutorado, especialização, LLM ou MBA, certificado de idioma avançado/fluente, peças, pareceres ou cases jurídicos relevantes, certificados de tecnologia, sistemas e ferramentas jurídicas, certificados contábeis/financeiros

