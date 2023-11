Ministro cobra redução de preço de combustíveis em 'puxão de orelha' na Petrobras

Brasília | Reuters

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou nesta sexta-feira (17) uma redução de preços de combustíveis pela Petrobras, em especial do diesel, afirmando que "já esperava" uma manifestação da estatal desde o último reajuste realizado há mais de 30 dias.

Em entrevista à GloboNews, Silveira disse ver "possibilidade real" de redução de preços do diesel entre R$ 0,32 e R$ 0,42 por litro, e da gasolina, de R$ 0,10 a R$ 0,12 por litro, dada a queda do preço do petróleo Brent desde o último reajuste anunciado pela Petrobras.

Alexandre Silveira diz que queda do petróleo Brent deve motivar Petrobras a reduzir preço dos combustíveis - Evaristo Sá - 14.set.2023 / AFP

Em 19 de outubro, a petrolífera anunciou aumento de R$ 0,25 no litro do diesel, e redução de R$ 0,12 no litro da gasolina. Na época, o barril do petróleo Brent estava cotado a US$ 92. Nessa quinta-feira (17), o barril custava US$ 77,42.

"Eu fiz essa manife stação ao ministro da Casa Civil, eu acho que é importante, respeitando a governança da Petrobras, respeitando a sua natureza jurídica, mas já está na hora de puxarmos de novo a orelha da Petrobras", afirmou.

O ministro afirmou que uma redução dos preços de combustíveis seria fundamental para que o país alcance sua meta inflacionária.

"Se nós tivermos a redução, que é possível fazer sem nenhum prejuízo à Petrobras, nenhum prejuízo ao preço que ela se propôs a exercer, estou dizendo que ela está acima do preço de competitividade interna... ela contribui com a meta inflacionária", afirmou.