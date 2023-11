Mulheres lideram luta para deter as mudanças climáticas no mundo

Joanesburgo, Brasília, Londres e Bruxelas | Bloomberg

Nos últimos anos, a política climática internacional tem sido moldada em grande parte por um grupo de políticos próximos do fim de suas carreiras. Agora, líderes além do tradicional centro de poder EUA-Europa-China —alguns deles novos no cenário internacional, outros já veteranos— estão surgindo. E as mulheres estão na vanguarda.

"As mulheres são agora as tomadoras de decisão que podem aumentar a probabilidade de decisões impactantes que realmente sejam efetivas", diz Jennifer Morgan, enviada especial da Alemanha para o clima.

Afinal, segundo ela, foram duas mulheres —Laurence Tubiana, enviada climática da França, e Christiana Figueres, que comandou o órgão climático das Nações Unidas— que ajudaram a intermediar o histórico Acordo de Paris em 2015 para frear o aquecimento global.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente do Governo Lula, em celebração no Dia da Amazônia; ela é citada como uma das líderes que vão mudar o mundo - Ueslei Marcelino - 5.set.23/Reuters

Com o mundo perigosamente fora do caminho para atingir a meta de manter o aumento da temperatura dentro de 1,5 °C em relação aos tempos pré-industriais, um plano global para combater as mudanças climáticas é mais necessário do que nunca.

Veja quem estará liderando as mudanças climáticas nos próximos anos.

Mia Mottley

Poucos mudaram as regras do jogo do capital climático mais do que a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Por meio de discursos poderosos e propostas radicais, ela liderou um movimento para reestruturar o sistema financeiro global, tornando mais fácil para os países pobres terem acesso a fundos.

Mottley, de 58 anos, quer reformar o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial para que os países com menor capacidade de crédito possam tomar empréstimos maiores para investir em proteção contra eventos climáticos mortais e serem elegíveis para alívio temporário da dívida em caso de desastre.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Mais de 40 líderes mundiais se reuniram em Paris, na França, neste ano para discutir seu plano, conhecido como Agenda Bridgetown. A cúpula encerrou com apoio a um financiamento de emergência mais ágil do FMI, sistemas de alerta precoce para desastres, seguro contra catástrofes e pausas no pagamento da dívida.

"Ela é uma oradora incrível", diz Sebastien Treyer, diretor executivo do think tank francês Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. "Já a ouvi falar muitas vezes, mas toda vez sou emocionalmente impactado novamente."

As nações insulares desempenham um papel desproporcional nas negociações climáticas porque sua própria existência é ameaçada pelo aumento do nível do mar e por ciclones mais frequentes e violentos.

Ilustração em foto de Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados, feita por Simon Wohlfahrt - Simon Wohlfahrt/Bloomberg

Mas é Mottley quem tem assumido o centro do palco ao apresentar soluções para os países em desenvolvimento, aliando-se a líderes como o presidente francês Emmanuel Macron para obter apoio.

Sua Iniciativa Bridgetown —um plano para reformar o sistema financeiro global e ajudar os países altamente endividados e vulneráveis ao clima— foi criada após o furacão Maria, em 2017.

Após testemunhar a devastação causada pela tempestade de categoria 5 na ilha vizinha de Dominica, Mottley e seu colega Avinash Persaud, um economista do desenvolvimento, começaram a elaborar um plano para mitigar os impactos de futuras tempestades causadas pelo aquecimento global.

Mottley quer reformar as chamadas instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial (bem como seus sucessores de bancos multilaterais de desenvolvimento), para que eles emprestem mais dinheiro para países com menor capacidade de crédito.

Esses empréstimos ajudariam a financiar defesas contra o mar e fornecer alívio temporário da dívida em caso de desastre. Mottley e Persaud também sugeriram que um imposto climático sobre transporte marítimo ou transações financeiras poderia ajudar.

As propostas são radicais, mas estão começando a ganhar apoio entre os países desenvolvidos que há muito resistem a pagar mais. Mais de 40 líderes mundiais se reuniram em Paris este ano para discutir como a Agenda Bridgetown poderia se tornar realidade.

A cúpula encerrou com um movimento em direção a um financiamento de emergência mais ágil do FMI, sistemas de alerta precoce para desastres, seguro contra catástrofes acionado automaticamente por condições extremas e pausas no pagamento da dívida.

Ilustração em foto de Jennifer Morgan, atual representante para questão de clima na Alemanha, feita por Jason Alden - Jason Alden/Bloomberg

Jennifer Morgan

Uma ativista climática de longa data, Jennifer Morgan, participou de todas as cúpulas da COP e passou quase três décadas ajudando a liderar organizações sem fins lucrativos como o Greenpeace e o Instituto de Recursos Mundiais.

Mas no ano passado, aos 57 anos, ela entrou na arena política, reportando-se diretamente ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha como representante climática do país. Morgan, natural de Nova Jersey, que vive na Alemanha desde 2003, foi uma escolha surpreendente para um país que raramente nomeia estrangeiros para seus cargos mais altos.

Ela diz que seu passado como ativista influente não a prejudicou. "Quando você é uma ONG, seu trabalho é estar lá fora, pressionando e provocando", diz ela. "Não sinto que estou limitada em falar a verdade ao poder, mas tenho que fazê-lo de maneira diferente. As palavras importam ainda mais."

Morgan foi fundamental na criação de um novo fundo para pagar pelos danos climáticos na COP do ano passado em Sharm El Sheikh, no Egito. No entanto, ela ficou visivelmente irritada no final da reunião devido à falta de progresso na redução das emissões.

É imperativo que mais seja feito neste ano, diz a representante climática da Alemanha, tanto na redução da poluição por carbono quanto em fazer com que países como China e Arábia Saudita paguem pelos impactos causados em parte por suas emissões.

Ela destaca que a China é agora a segunda maior economia do mundo e a Arábia Saudita um dos maiores produtores de petróleo. "Não vivemos mais em 1992", diz ela.

O perfil de Morgan está prestes a aumentar na reunião da COP28 em Dubai, agora que Frans Timmermans deixou o cargo de chefe de clima da União Europeia. "Precisamos de um roteiro transformador", diz ela.

"Precisamos entender o momento em que estamos agora para o futuro da humanidade; isso é o que me motiva".

Eve Bazaiba

Sem a Bacia do Congo para atuar como um vasto sumidouro de carbono, a humanidade perderá a luta contra o aquecimento global. Ève Bazaiba, 58 anos, quer garantir que os países ricos saibam disso —e paguem para defendê-lo.

Em dois anos e meio no cargo, a ministra do meio ambiente da República Democrática do Congo se tornou uma voz inflamada nas negociações climáticas em nome das economias emergentes que lutam por compensação para proteger seu meio ambiente.

No topo da lista de demandas de Bazaiba estão pagamentos mais altos por créditos de carbono comprados por empresas e países que buscam compensar sua poluição. E ela tem algum poder de barganha: o Congo abriga a segunda maior floresta tropical do mundo e as maiores turfeiras tropicais.

Posicionando-se como uma pragmática, Bazaiba promove o Congo como um "país-solução" na luta contra as mudanças climáticas com suas florestas. O país tem o maior potencial de energia hidrelétrica do mundo e vastas reservas de minerais como cobre e cobalto, necessários para implementar tecnologias verdes.

Bazaiba também apoia a abertura de partes da floresta tropical para perfuração de petróleo, afirmando que o governo ainda pode proteger o meio ambiente, uma posição que a tornou controversa entre os ambientalistas.

Mas ela tem sido consistente em sua visão de que nenhuma abordagem global para desacelerar o aquecimento da Terra pode ter sucesso sem o Congo.

"Não há um único lugar no mundo - norte, sul, leste, oeste - que possa falar sobre questões climáticas sem a República Democrática do Congo", disse ela em uma recente entrevista de rádio.

Ilustração e montagem de fotos de Bárbara Creecy (esq.), ministra do meio ambiente da África do Sul, e Eve Bazaiba (dir.), ministra do meio ambiente do Congo, em fotos de Islam Safwat e Peter Dejong - Islam Safwat e Peter Dejong/Bloomberg

Barbara Creecy

A ministra do Ambiente sul-africana Barbara Creecy também provou ser uma negociadora habilidosa quando se trata de financiamento climático. Em 2021, ela ajudou a intermediar um acordo inovador com nações desenvolvidas, incluindo os EUA e o Reino Unido, para fazer a transição de seu país para longe do carvão.

Desde que assumiu o cargo em maio de 2019, a mulher de 65 anos tem sido uma defensora vocal do mundo em desenvolvimento.

Há uma "injustiça que está no cerne da crise climática, que é o fato de que o continente africano é responsável por menos de 2% das emissões históricas", diz Creecy.

"Mas este é um continente gravemente afetado pelas mudanças climáticas."

A ex-ativista anti-apartheid, uma candidata improvável a se tornar ministra das Finanças de seu país, argumentou veementemente por mais apoio financeiro para ajudar as nações em desenvolvimento a se adaptarem a um planeta mais quente e reduzirem as emissões.

Ao mesmo tempo, ela instou outras economias emergentes a se concentrarem em soluções em vez de reclamações sobre promessas não cumpridas.

"Vamos parar de falar repetidamente sobre os US$ 100 bilhões por ano que os países ricos prometeram entregar até 2020", diz ela. "Vamos realmente falar sobre o ambiente pós-2024. Quais são as novas metas? Onde vamos encontrar novos recursos públicos?"

Marina Silva

Agora em seu segundo mandato como ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, Marina Silva, de 65 anos, dedicou toda a sua vida à natureza.

Filha de seringueiros —proveniente de um dos estados mais remotos e empobrecidos do país, situado no coração da Amazônia— ela traz consigo a experiência vivida dos impactos do desmatamento nas comunidades que dependem da floresta tropical.

Como parte do governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela está ocupada restaurando a credibilidade ambiental do país após a destituição de Jair Bolsonaro (PL), um dos mais intransigentes antiambientalistas do mundo.

Marina descreve a restauração das proteções para a floresta tropical como uma "recuperação pós-guerra". Desde que Lula assumiu o cargo em janeiro, houve uma redução de 49,7% no desmatamento na Amazônia.

"Há coisas das quais temos que abrir mão, como a ideia de que o Brasil é uma potência agrícola porque ocupa uma grande área", diz Silva. "Essa ideia precisa ser abandonada."

Com o Brasil prestes a liderar o Grupo dos 20 no próximo ano e sediar a cúpula COP30 em 2025, Marina tem a oportunidade, em Dubai, de estabelecer as posições do país em relação às mudanças climáticas antes de assumir o centro das atenções no palco internacional.

A formação da ministra lhe confere uma voz única, diz Rachel Cleetus, economista sênior e diretora de políticas da União dos Cientistas Preocupados. "Ela vem de uma perspectiva que não apenas compreende as questões em jogo, mas também entende o papel das pessoas, especialmente dos povos indígenas."

Outras pessoas para ficar de olho

Tina Stege

A enviada climática de 47 anos das Ilhas Marshall, uma das nações mais vulneráveis ao aquecimento global, é uma voz fundamental na campanha para eliminar os combustíveis fósseis.

Maisa Rojas

Professora de geofísica e colaboradora de importantes relatórios climáticos da ONU (Organização das Nações Unidas), Rojas, de 51 anos, traz uma vasta experiência científica para seu cargo como ministra do meio ambiente do Chile.

Wopke Hoekstra

O novo chefe do clima da UE, que tem 48 anos, ainda é desconhecido nos meios ambientais, mas possui reputação de prudência fiscal de seu mandato como ministro das Finanças holandês.

Teresa Ribera

A carismática ministra do Meio Ambiente da Espanha, de 54 anos, está na vanguarda da formulação de políticas verdes da UE, com seu país ocupando a presidência rotativa neste ano.

Kristin Tilley

A embaixadora do clima da Austrália, de 48 anos, está tentando dar uma imagem mais verde ao seu país e pressionando para que ele sedie a COP31.

Steven Guilbeault

O ministro do clima de 53 anos do Canadá, outro ex-membro do Greenpeace, estará em destaque na COP28 depois que incêndios devastaram grande parte de seu país em 2023.

(John Ainger, Antony Sguazzin, Simone Preissler Iglesias, Michael J Kavanagh e Liza Tetley)