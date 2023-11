Notebooks, celulares, iPhone e TVs têm mais ofertas na Black Friday

São Paulo

Os produtos dos setores de informática, os celulares e as televisões são os que têm apresentado a maior quantidade de promoções nesta Black Friday, de acordo com a empresa Promobit. A plataforma identificou 634 ofertas de informática, 458 de tecnologia e celulares e 410 promoções de televisores.

As categorias de informática e tecnologia, smartphones e iPhones e moda masculina têm o maior número de produtos com ofertas: são 686, 385 e 289 anúncios respectivamente. Notebooks representam 25% das ofertas na categoria informática.

Já o setor com o maior desconto é de moda masculina, com 47%, seguido de moda feminina, com 44,33%. Em terceiro fica o de livros, com 42,54%, e jogos, com 42,37%.

A unidade das Casas Bahia na Marginal do Tietê ficará aberta por 24 horas para vendas da Black Friday. - Ronny Santos - 23.nov.2023/Folhapress

A Promobit contabilizou apenas os itens com o menor preço. Caso o mesmo produto esteja com 35% de redução em uma loja e 40% na outra, será contabilizado apenas o de 40%.

Quantidade de ofertas e desconto médio oferecido por categoria

Categorias Nº Ofertas Desconto Médio Informática 686 35,51% Smartphones e iPhones 385 34,51% Moda Masculina 289 47,00% TVs 283 28,84% Eletroportáteis 279 33,75% Perfumes e Beleza 249 36,39% Eletrodomésticos 245 23,60% Games 195 42,37% Supermercado e Delivery 142 33,68% Utilidades Domésticas 131 38,71% Móveis e Decoração 122 32,21% Moda Feminina 99 44,33% Bebidas 96 32,40% Saúde e Higiene 94 36,45% Ferramentas e Jardim 88 28,48% Esporte e Lazer 85 41,47% Bebês e Crianças 83 35,06% Livros 71 42,54% Brinquedos e Hobbies 66 41,54%

"Tudo indica que a Black Friday deste ano deve superar a do ano passado e é possível ver vários produtos de alta demanda chegando aos menores preços históricos", diz Gabriel Alves, diretor de marketing e venda da Promobit.

RANKING DOS PRODUTOS MAIS DESEJADOS SEGUNDO O PROMOBIT

Produtos mais desejados Expectativa de gasto Produto Preço Smart TV 4K R$ 2.000 Philips 50" 4K R$ 1.700 Fralda Huggies R$ 45 Huggies Supreme M R$ 35 Fone de ouvido bluetooth R$ 160 LG True Tone Free R$ 129 Console PS5 R$ 3.500 PS5 com leitor R$ 2.996 Tênis masculino R$ 230 Jordan 1 Mid Se* R$ 679 iPhone 13 R$ 4.000 Iphone 13 128GB R$ 3.399 Galaxy S22 Samsung R$ 2.700 Galaxy S22 128GB R$ 2.699 Air fryer R$ 350 Air Fryer Britânia R$ 209 Máquina de lavar roupa R$ 1.600 Electrolux Perfect 14KG R$ 1.601 Notebooks R$ 3.000 Acer Nitro 5 Ryzen 8GB R$ 2.945

VEJA 10 DICAS DE SEGURANÇA PARA ESTA BLACK FRIDAY